海之戀及全‧城滙錄457宗租賃成交　海之戀‧愛炫美預租盤約50個

中原地產事龐耀昌表示，荃灣西兩個大型屋苑海之戀及全‧城滙今年初相繼入伙，租務成交十分活躍，分別累計錄得逾290宗及167宗租務成交，合共成交超過457宗，平均實用呎租大約38元。踏入暑假旺季，區內租務市場睇樓量及成交量一直上升，料7至9月租務高峰成交量可增加2至3成。

龐耀昌表示，其中率先入伙的海之戀，高峰期租盤量多達300個，現時已消化得七七八八，租盤收窄至不足30個，主要是三房及四房大單位，細單位則非常缺盤，現時一房單位「無盤」，兩房單位只餘少量，月租入場價2萬元。屋苑上月錄得約18宗租務成交，本月暫2宗。新近8座中層A室錄得租賃成交，實用面積777平方呎，三房套房間隔，享少海景，月租2.6萬元，平均實用呎租約33.5元。

另一期海之戀‧愛炫美將於短期內收樓，近日租盤急增，現時約有50個租盤。兩房及三房月租叫價分別2萬元及3.1萬元起，四房戶叫價4.2萬元起。

龐氏指，4月入伙的全‧城滙，同樣以一房單位消化速度最快，現時屋苑約有90個單位放租，兩房戶佔比超過一半，一房單位只有數個，月租叫價1.8萬元起，兩房及三房戶叫租分別1.9萬元及2.6萬元起。屋苑上月錄得超過85宗租務成交，本月暫錄約8宗。