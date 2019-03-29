海之戀爆4宗撻大訂　70後1房買家親述「抬錢」上車辛酸史

長實（1113）荃灣海之戀2015年開售時「萬人空巷」，一伙難求！該盤近期陸續入伙，卻有買家「臨門一腳」放棄上會，連爆4宗撻大訂，料合共遭沒收逾500萬元！ 事有湊巧，上述撻訂買家，均付15%首期，並採用建築期付款方法，原定向發展商指定的財務公司﹙「財仔」﹚申請一按高成數按揭。換言之，假如買入1,000萬元樓，只須付150萬元首期，到了物業入伙時，再向財仔借餘款850萬元上會。 聽落一帆風順，但近日一名70後海之戀業主向《香港01》親述自己上會「一額汗」經過，滿心想着向發展商指定財仔借足樓價85%上車，豈料過程「人算不如天算」，最後靠賣股、向親人「撲水」等方法，「抬錢」上車。事件反映，申請了高成數按揭的買家，切忌「坐定粒六 」！

長實海之戀開售首天，吸引萬人排隊揀樓，現場人頭湧湧。（葉家豪攝）

這名70後海之戀業主﹙下稱「業主」﹚，不願意上鏡，他接受《香港01》電話訪問，細說個人「曲折」的上車之路。

他稱，自己從事銷售行業，基本月薪也有50,000元，計及佣金等，年薪達到百萬元，於2015年6月斥735萬元購入海之戀一個高層、實用391方呎的1房戶，作自住之用，並選擇了建築期供款方法，以及發展商指定財仔所提供一按計劃，亦即樓價85%的高成數按揭計劃。

已「預早」申請發展商按揭

業主於收樓前已付15%樓價首期，預期入伙時再向發展商指定財務公司申請樓價85%﹙約624萬元﹚的高成數按揭，他自言初時頗為淡定︰「當時（經紀）話可以差唔多收樓嗰時，同發展商嗰邊（財仔）借錢85%，就可以順利complete（完成）收樓」。

到了去年，由於海之戀收樓期延後，該業主推算約今年2月收樓，故已「預早」在去年11月開始申請發展商按揭，並按指示提交了收入證明、信貸證明、稅單等，滿以為尚有3個月時間審批，豈料聖誕前收到通知可於今年1月17日收樓，「抬錢」死線突然提前，他的心情當堂緊張起來︰「我打去催佢哋﹙財仔﹚，問嗰度﹙貸款﹚得未架？有咩result（結果）係咪借到」。

海之戀原定入伙期應是去年9月30日，但7月因建築期間惡劣天氣問題延至今年1月交樓。（盧翊銘攝）

「失驚無神」要擔保人

不過，業主稱獲得的回覆是，自己未交齊資料，因其只交了最近的2017/18年度稅單，被要求再交2016/17年度稅單。「申請文件只提到要遞交最近的稅單，並無講明要最近2個年度。佢哋（財仔）好唔helpful（幫手），好難contact（聯絡），試過打去一日都搵唔到負責人一次，話轉頭覆你，甚至唔覆你。」

幾番處理，他終於12月31日當天下午收到財仔電郵回覆稱，大約只能提供7成樓價的按揭，而且需要加1名月入逾3萬元、無負債記錄的擔保人（Guarantor）才可確實貸款。「總之要你有Guarantor先，嗰刻都仲未confirm（確定）借足7成」。

他認為，擔保人是非常難找，難過問人借錢，「朋友屋企人都唔想孭上身」，加上月薪3萬元的人，本身有物業都不出奇，或是打算置業，更難成為別人擔保人。業主大呻︰「坦白講，當時真係好惆悵，都係嗰句，坐定粒六，諗住發展商嗰邊嘅嘢，佢哋會幫足架啦，點知唔係」。

海之戀9座高層實用391方呎單位一覽﹙非受訪者單位﹚︰

+ 2

更多樓市新聞︰

直擊何文田新入伙盤 最平月租1.2萬元 「現代孟母」搶住租

【直擊．多圖】荃灣西租盤對撼 海之戀VS柏傲灣 揭4大留神位

【環海．東岸】揸2個納米戶 租金唔夠供 80後許生︰賺1球先沽

【環海．東岸直擊】千伙單位逾2成放盤 業主「搶閘」出貨有因由

85%高成數按揭「大縮水」至9%

經過聖誕長假後，這名70後業主再於1月初聯絡「財仔」，問明在欠缺擔保人的情況下，最多只能借50%樓價的一按。有見及此，他於是「變陣」選擇向街外銀行申請60%一按貸款，打算餘下25%樓價才尋求發展商二按，以避開找擔保人。「再咁拖落去，無可能再complete到﹙交易﹚！」。​

惟事情並不如人意。「財仔」在1月中回覆稱，改作申請25%樓價的二按，仍需要增加一名擔保人，才能重新審批貸款額。到了1月15日，收到最終審批結果，僅可批出9%樓價的二按貸款。業主自言對結果不明所以，稱據自己計算，如果分別向銀行及財仔借一、二按，分別借樓價的60%及25%，每月還款額亦不過約16,000元及7,000元，加起來佔其基本月薪不足5成，但亦不獲批出全額二按﹙樓價的25%﹚，「（財仔）無一個詳細話點得，點唔得，借到幾多畀你access（評估）」。

日子一路過，最後他選擇自行「抬錢」上會，首期由樓價15%變成40%，連雜費等要交多近190萬元，其餘60%向銀行借一按。「好彩自己都有啲能力，放緊啲股票，問屋企人借少少錢解決」。但他始終留下一個黑人問號︰「開頭保證85%，去到最後借錢，都無講到要幾多（入息）先批，8萬定80萬？」

黃詠欣她建議業主需做兩手準備，申請發展商按揭同時，亦要找銀行預批貸款額。（受訪者提供）

業主需做兩手準備​

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指出，與銀行相比，發展商所提供的按揭透明度不算好高，買家需要謹慎留意條款，即使同一發展商，不同樓盤的審批要求也大不同。她坦言過往「好多人會諗到發展商按揭就同呼吸Plan劃上『等號』，以為（審批）好似鬆得好緊要，但近年發展商對按揭要求似乎有所提高，在審批和按揭成數方面，亦不似過往容易。」

黃詠欣建議買家需做兩手準備，申請發展商按揭同時，亦要找銀行預批貸款額，並在申請銀行貸款過程中好好整理自己的財政狀況、收入證明等，在資金上做好調動和準備，以免遭到發展商拒絕後，一時間手足無措。

她也提醒，若買家選用建築期付款辦法，在約2年後才作出借款，則需要準備更多資金作緩沖，避免樓市波動以致估價不足，而需要提高按揭成數或增加首期資金的成本。