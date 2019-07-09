本港寫字樓空置率升穿5%　仲量聯行料下半年租金將持續放緩

環球經濟欠佳及中美貿易戰持續帶來不明朗因素，仲量聯行在《2019年下半年香港物業市場展望》報告中指出，有企業縮減擴張計劃，令今年上半年整體寫字樓租賃需求減弱，新租賃成交較去年下半年下跌約11%。

6月底整體空置率升穿5%

報告指，中資企業在過去3年為中環寫字樓租賃需求的一大動力，惟今年上半年需求亦見放緩，新承租樓面按年大跌53%；由於大部分企業均旨在控制成本，租戶搬離核心區趨勢是租賃需求的主要來源。不過，由於需求放緩及新供應相繼落成，6月底整體空置率升穿5%，為去年初以來首次。

中環甲級寫字樓租金叫價下跌

鑑於租賃需求前景不明朗，個別中環及灣仔、銅鑼灣商廈業主已下調租金叫價，以加快租出因租戶遷離核心區而騰空的樓面。因此第2季中環甲級寫字樓租金按季微跌0.1%，是自2013年第4季起首次錄得季度跌幅，而灣仔、銅鑼灣租金則按季下跌0.4%。

仲量聯行商業部資深董事嚴威程預期，隨著租賃需求持續偏弱，空置率將會繼續上升，認為寫字樓租金已見頂，並會在今年下半年持續放緩，當中中環寫字樓租金面對的下調壓力最大。不過，現時空置率仍然低企，有利業主逐步輕微調低租金。今年全年除九龍東租金將由持平至下跌最多5%外，預計大部份租賃市場租金仍將錄得輕微增長。

嚴威程（圖左）料九龍東租金料將下跌最多5%，而本港大部份租賃市場的租金仍將錄得輕微增長。（許世豪攝）

上半年中環街鋪租金按年跌6.9%

零售店舖方面，高鐵及港珠澳大橋通車後，訪港旅客人次首5個月升14.9%，但零售總額卻按年下跌1.8%。零售疲弱令零售商開設新店意欲下降，尤其是在核心街舖，因此本港四大購物區核心街舖租金在上半年下跌1.9%，其中中環街鋪租金更按年跌6.9%。

仲量聯行商舖部資深董事陳耀峯表示，中美貿易戰及近期發生的社會爭拗，為本港零售業增添不明朗因素，將於下半年進一步拖累零售銷售，令零售物業租金受壓，預料核心區街舖租金全年將下跌約5%，反而核心區主要商場租金將企穩並錄得溫和增長。