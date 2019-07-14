【菁雋開售】90後劉生斥360萬購1房自住︰ 睇過都擺到一張床！

佳源國際（2768）及「舖王」鄧成波家族持有的屯門菁雋今日開售344伙，其中最細單位僅128方呎，故被市場形容為「龍床盤」。但由於入場費較低，吸引不少年青上車客的青睞。

「90後」劉先生今早前來揀樓，成功以約360萬元購入一房單位自住。他透露單位實用面積200多呎，被問到面積太小是否足夠居住，他稱「睇過都擺到一張床，無辦法啦，市場都無咩野揀。」由於有朋友介紹，他以S組客身分優先揀樓。

麥先生陪兒子揀樓：先上車再打算

另一名買家麥先生則前來陪伴兒子揀樓，他透露，兒子準備買入兩房單位，用作結婚後自住。他現居於北區，對兒子購買細單位表示無所謂，稱心態是先上車再打算，並無透露是次買樓預算。

今輪開售344伙 入場費約173萬元

菁雋位於屯門青棉徑，旗下最細實呎單位只有128方呎，細絕全港新盤，被形容為「龍床盤」。全盤共356伙，以周日推售344伙計，共收1.2萬票，超購34倍，成單幢盤票王。

今輪推售的單位由開放式至2房戶，實呎面積介乎128至416平方呎，以最高22%折扣計，折實售價由173.8萬至840.1萬元，折實呎價由13,494至20,196元，入場開放式單位為16樓31室，僅128方呎，折實售價約173萬元。

↓菁雋現樓單位一覽↓

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