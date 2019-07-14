【菁雋開售】裝修公司老闆購兩房放租　嘆128呎開放式單位太細

佳源國際（2768）及「舖王」鄧成波家族持有的「龍床盤」屯門菁雋今日開售344伙，由於單位面積細小，入場費較低，吸引投資者買入放租。

投資客麥生抽得8號籌，成功購入一個低層兩房單位，實用面積約365方呎，涉資約516萬元。他表示，自己為小型裝修公司老闆，曾參與項目裝修工程，當時曾目睹128方呎「龍床戶」，嘆道「單位咁細邊有人買？有邊個想住百幾呎，住咁細會抑鬱嫁！」

現居於上水的他原打算買樓上車，後來因抽到靚籌、又不急於上車而「轉軚」，購入較罕有的兩房單位放租，預計月租約1萬多元，又可於結婚後選擇自住。他預算約200萬元作首期，有機會「Full pay」或申請五成以下按揭。

樓市方面，他直言對樓價持續上升期望不大，認為近日政治風波對市況影響微，入市時機更重視個人負擔能力，多於樓價走勢。

↓菁雋現樓單位一覽↓

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↓菁雋單位實景圖一覽↓

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【01驗樓】 ︰

「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執住驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。

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