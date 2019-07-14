【菁雋開售．持續更新】單日沽339伙　藝人麥明詩現身陪家人揀樓

由佳源國際（2768）及「舖王」鄧成波家族持有，以128方呎「龍床盤」成名的屯門新盤菁雋，今日（14日）開售344伙。由於是次推售有20伙折實低於200萬元，吸引大量買家入飛，涉12,000張票，超額認購近34倍。《香港01》今日為你現場直擊該盤售樓廠，了解最新銷售情況。

【21:30】單日沽剩5伙

發展商稱，項目單日沽出339伙，套現超過10億，只剩餘5伙兩房單位。

【14:00】累售158伙

發展商表示，截至下午2時，共沽出158個單位，佔可售單位近一半。

藝人麥明詩陪家人買樓後接受傳媒訪問。﹙林樂謙攝﹚

港姐兼十優狀元麥明詩透露，是次陪伴任職屯門醫院的哥哥睇樓，詳情則不便透露。她又稱「上車好困難，要一步一步嚟，會繼續努力工作。」市場消息指，她與家人共認購3伙單位。

【13:10】累售81伙

市場消息指，截至下午1時10分，項目累售115伙，佔可售單位逾30%。

【11:00】 藝人麥明詩現身售樓處

上午10時半，B組買家陸續抵售樓處，現場約有近百人排隊等候。其中藝人麥明詩亦有現身，陪家人揀樓。據悉她購入單位作投資用途。

藝人麥明詩﹙右﹚亦現身揀樓，據悉她購入單位作投資用途。﹙洪嘉徽攝﹚

【10:47】S組時段沽21個單位

S組客報到時間為上午9時15分至30分，供發展商資格員工或其親屬等內部認購，可優先揀選最多1個「指定單位」，共30伙。市場消息指，已沽出21個單位。

【09:20】現場不乏年輕買家

早上9點起，準買家陸續到達位於屯門悅品酒店的售樓處。現場有數十人排隊，當中有不少年輕買家。第一批S組買家為個人名義買樓、不經地產代理以及為發展商合資格員工或其親屬，他們可揀選最多一伙「指定單位」。

屯門菁雋今早9時開售，準買家在現樓場外等候揀樓。﹙洪嘉徽攝﹚

【09:00】9時開售 13伙單位低過「2球」

已屬現樓的屯門菁雋今日上午9時以抽籤形式推售344伙，當中包括13伙200萬元以下的單位，最細128呎單位折實約173萬入場。

菁雋全盤共356伙，今日推售344伙計，共收1.2萬票，成單幢盤票王。﹙洪嘉徽攝﹚

今輪開售344伙 入場費約173萬元

菁雋位於屯門青棉徑，旗下最細實呎單位只有128方呎，細絕全港新盤，被形容為「龍床盤」。全盤共356伙，以周日推售344伙計，共收1.2萬票，超購34倍，成單幢盤票王。

今輪推售的單位由開放式至2房戶，實呎面積介乎128至416平方呎，以最高22%折扣計，折實售價由173.8萬至840.1萬元，折實呎價由13,494至20,196元，入場開放式單位為16樓31室，僅128方呎，折實售價約173萬元。