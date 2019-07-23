東薈城擴建部份8月開業　戲院回歸　共設600個座位

由恒隆地產（0101）等共同投資的東薈城名店倉，擴建部份會在今年8月開業。完成擴建後，零售面積增加一倍至80萬平方呎，共有150個國際品牌及逾30間食肆。同時全新UA電影院將重臨東薈城名店倉。電影院設有4個影廳，提供逾600個座位。

東薈城名店倉擴建部分將於2019年8月開業，圖為外貌概念圖。﹙資料圖片﹚

引入50個新品牌

東薈城會引入50個新品牌，當中包括Versace﹑Ermenegildo Zegna、ba&sh、Gap和Superdry。

同時Breitling、Claudie Pierlot等品牌，首次設立折扣品牌店。東薈城名店倉同時引入中國免稅店集團旗下香港首間多品牌旅遊零售店cdf Beauty。

東薈城亦引入多間食肆，如六小館﹑鍋處Hana及春水堂人文茶館等。

東薈城亦設有新酒店，其中擁有206間客房及套房的The Silveri Hong Kong - MGallery，並將於2019年年底開業的全新五星級精品酒店；或是提供440間客房和套房的諾富特東薈城酒店。

毗鄰大嶼山及大灣區 地理位置優越

東薈城總經理Chris Heywood表示：「擴建部份開幕後，不但能夠鞏固東薈城名店倉作為香港頂尖名牌折扣商場的地位，更使之成為非凡生活體驗地標，對此我們萬分期待。商場經過擴建，加上鄰近大嶼山及大灣區等著名景點的優越地理位置，我們相信東薈城名店倉定將繼續成為大受歡迎的購物、飲食及生活消閒目的地。」