東涌三年無戲院　UA院線即將回歸東薈城　區議員：絕對係好消息

有當區區議員指出，現時區內有部份地區的消遣設施不足，若居民若要觀賞電影，只能前往青衣或到機場。他希望戲院可盡快營運，協助居民改善生活。

東涌東薈城娛藝院線（UA）是區內僅有戲院，惟已於2016年結業。東薈城名店倉正進行擴建工程，預期將於7月起分階段開業，屆時UA將會再度「回歸」東涌區。

東薈城UA戲院在2000年開幕，是全港首間設有酒吧的戲院，惟礙於商場的擴建工程，戲院於2016年結業。

商舖已移交予UA

東薈城名店倉發言人回覆《香港01》查詢時指出，擴建部份將會有由UA營運的戲院，設四個影廳，提供超過650個座位。

發言人又指，雖然商舖已移交予UA進行裝修，但由於戲院的內部裝修較為複雜，並需向不同政府部門申請牌照，故預計開業前的籌備時間，將較一般零售商戶長。

東薈城UA戲院在2000年開幕，是全港首間設有酒吧的戲院，早在數年前結業。（Facebook專頁「東涌人Tung Chung Future」）

區議員稱消遣設施不足 冀盡快營運

區議員郭平指出，自失去UA戲院後，整個大嶼山區便沒有戲院，曾一度引起當區居民不滿。他解釋，若居民若要觀賞電影，只能前往青衣或到機場，惟後者屬於「IMAX」影院，未有放映一般電影，令居民的選擇減少。

他指出，部份地區的消遣設施不足，例如逸東邨及滿東邨為例，邨內合共有約五萬人，但卻無社區會堂等消遣設施。他認為，UA戲院重返東涌區，對居民而言是「好消息」，希望戲院盡快營運。