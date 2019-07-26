鷹君朗豪坊共享工作間九月開幕　Eaton Club：市況好壞皆有需求

近日市況轉差，甲級寫字樓空置率有上升趨勢，鷹君（0041）旗下Eaton Club最新增加據點，於朗豪坊辦公大樓48樓開設共享工作間，預計9月開幕。

Eaton Club總裁嚴嘉敏表示，新的共享工作間面積17,398方呎，可提供250個工作間，每月租金約7,000至9,000元，租約期為1個月至2年。由於集團正進行樓盤銷售，部分工作間已出租予地產代理商，目前出租率達到30%，相信十個月後可達至100%。

她提到，辦公室間隔靈活，設可移動式間牆，能按照租戶需求調整格局，訂造的可摺疊辦公桌的桌面可供書寫，亦有不同大小的會議室可租用。辦公室類型有供2至25人使用的小型辦公室，供25至50人使用的中型辦公室，以及供50至150人使用的大型辦公室。

無論市況好壞 共享工作間皆有需求

最近政治風波持續，有憂慮指外商或會撤資，影響本港寫字樓的租賃情況。嚴嘉敏指出，無論市況好壞，共享工作間亦有一定需求，因企業或會因應市況，轉向尋找租期較短的辦公室。

品牌目前在花園道三號5樓、以及朗豪坊辦公大樓皆設有兩個據點，她透露，今年第四季將會於花園道三號10樓開設共享工作間，明年首季則會在鷹君中心3樓開設新據點，屆時品牌將有4個據點，涉6至7萬方呎樓面，未來亦考慮租用其他商廈發展業務。