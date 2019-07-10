世邦魏理仕﹕本港寫字樓空置率逾5%　料中資公司需求仍在

香港寫字樓租賃市場的強勢已到了終章？世邦魏理仕發表報告，指出中資機構受到中美貿易戰升緞影響，擴張步伐從去年中起已見放緩。不過該行大灣區及香港研究部主管陳錦平認為，中資機構對香港寫字樓需求仍在，長管而言為香港寫字樓市場創造利好因素。

該行指出從2016年3月至2019年3月期，香港甲級寫字樓租用總面積增加430萬平方呎，達到7,570萬平方呎。同期本港新增甲級寫字樓供應580萬平方呎。不過空置率卻由3年前的3.9%，增至5.2%。

該行指出，香港寫字樓市場受到下列因素影響，中資企業需求﹑接連性提升兼去中心化加速﹑共享工作間成主流﹑科技行業增長並未轉換為甲級寫字樓需求，以及其他主要結構性變化等。

醫務中心租用面積增逾28萬平方呎

報告指出，隨著中﹑港兩地關係日趨緊密，促使中資公司對寫字樓需求不斷提升。在過去3年，中資機構在香港租用甲級寫字樓面積增加210萬平方呎，與上一個3年增長120萬平方呎的速度，明顯加快，與中資機構在香港業務擴充有關。其中中資金融機構吸納了60%新增租用面積。

另一方面結構性轉變亦為其中一個因素。截至今年3月，銀行及金融機構在過去3年租金面積為160萬平方呎，可是與上一個3年期相比，增幅減少了200萬平方呎。

受到國際貿易增速放緩，物流﹑貿易及製造業的寫字樓租用面積在過去3年，減少了170萬平方呎。可是人口老化對醫療服務需求增加，導致醫療中心在過去三年擴租28.31萬平方呎。