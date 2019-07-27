【朗濤開售•持續更新】發展商稱　238伙悉數售罄

鷹君（0041）旗下新盤白石角朗濤項目至今收逾2,500票，暫超購近10倍。今日﹙27日﹚首輪發售238伙，早上為大手客時段，買家可購入最多5個單位，最少要購入1個精選單位。

【22:15】

截至晚上10時15分，發展商指238伙單位已全數沽清。

【14:30】

下午2時正，B組買家陸續抵售樓處，現場約有近百人排隊等候。市場消息指，截止上午12時40分，A組時段經已完結，項目累售出71伙。

【12:50】

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行客戶出席率約8成，用家比例約7成，新界客佔8成，該行最大手客斥逾1,600萬元購入2伙單位。他預期，項目入伙後實用呎租可達約45至50元，投資回報率逾3厘。

中原地產大埔及新界東豪宅區高級營業董事黃澤文則稱，該行新界區佔約7成， 約兩成為九龍區，約一成為港島區，買家當中亦以用家為主。該行最大手客入市3伙，涉資約4,000萬元，亦有兩至三組客人購入兩伙，預計朗濤今天沽清機會大。

【11:00】

買家於早上8時半起已抵售樓處報到，截至上午約11時，現場仍有逾80排隊等候揀樓。據代理透露，大手時段目前暫沽51伙。

是次推售單位涵蓋一至三房戶，面積389至1,231平方呎，折實售價553.6萬至2,209.3萬元，折實呎價11,445至17,947元。

朗濤位處大埔白石角科研路7號，提供723伙，標準單位涵蓋一至四房，實用面積介乎357平方呎至2,083平方呎。