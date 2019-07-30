【菁雋無限loop】仲量聯行料納米樓落成量　今年起3年將增加6成

仲量聯行公布《住宅銷售報告》，指出2019年至2021年間將有超過3,000個納米﹙實用面積少於200平方呎﹚住宅單位落成，較2016年至2018年過去三年的落成量高出60%。

研究部資料顯示，2019年至2021年納米樓新供應佔整體私人住宅新供應約5%。屯門菁雋為近期推售的納米樓項目，所推售的344個單位，於單日售出98%單位。銷售理想主要是因發展商大幅減價，部分單位的價格較2018年底首度推售時減幅達30%，入場價最低達174萬港元，價格於一手市場最「親民」。

納米樓樓價有跑輸大市風險

仲量聯行資本市場部資深董事莫凱傑指出，納米樓總價相對較吸引，遂吸引買家蜂擁入市。由於加薪幅度落後於樓價升幅，發展商需要調低單位面積以維持較低的單位總價，令更多買家可承受。

不過，仲量聯行研究部主管馬安平亦指出，儘管納米樓售價吸引，但購買納米樓其實存在一定風險，原因是在樓市下行期間，納米樓的價格走勢往往跑輸大市。納米樓業主要在二手市場售出單位，往往要大幅減價才能獲得承接。由於預期下半年樓市前景欠佳，發展商推售納米樓樓盤，開價要較偏軟，最終將導致二手樓價跌幅更甚。

仲量聯行預期本港今年整體樓價持平至下跌5%，納米樓樓價將跑輸大市。