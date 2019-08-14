【逃犯條例】四大發展商及國泰登報籲停止暴力　稱要理性對話溝通

早前香港地產建設商會在多份報章刊登聯署聲明，強烈譴責近日不斷升級惡化的暴力行為及破壞事件後，四大地產商，包括長江集團、新地（0016）、恒地（0012）及新世界發展（0017）於今日（14日）分別登報，重申自己的立場。

長江冀理性討論 重建和諧社會

長江集團以「停止暴力行為 期盼理性討論 重建和諧社會」18字呼籲各界停止暴力；至於新地（0016）表示，一連串暴力及挑戰法治的行為，經已損害香港經濟和嚴重影響市民生活，呼籲示威者停止暴力、回歸理性，認為只有溝通對話，才能為香港的明天找到出路。

新地：暴力行為損害一國兩制

聲明強調不能讓連串升級的暴力行為損害一國兩制，支持特首及特區政府依法施政；支持警方執法維護法治，盡快恢復社會秩序，令受傷的經濟盡快恢復元氣，保持安定繁榮。

恒基（0012）聲明指事件動搖香港國際金融中心地位，商舖生意減少、股市大跌，遊客減少，外商投資止步，市民人心惶惶，生計受影響，呼籲示威者「停一停、想一想」，「崩潰了的香港、你的家，對你哪會有好處？你肯定是其中一個受害者。暴力不能真正解決問題，請向暴力說不。我們支持特首、支持政府、支持警方」又望以理性對話，為香港找出生路。

鄭家純：反暴力、護法治

新世界以主席鄭家純名義發聲明，指要「反暴力 護法治 救經濟 保民生 」，又稱「大家團結一心 香港明天更好」。

被中國民用航空局下禁令，要求參與及支持示威的職員禁飛內地航班的國泰（0293），亦刊載廣告，指公司植根香港70年，對近日暴力和破壞深表憂慮，支持港府香警方止暴制亂，並譴責一切挑戰「一國兩制」及《基本法》的非法、暴力活動，又強調「會完全遵守中國民用航空局的安全指示。」