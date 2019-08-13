【8.11衝突】再有地產商開腔　新世界發展：籲熱愛香港、停止暴力

經長實、新鴻基、九龍倉、太古後，再有地產商就近期的激進示威衝突事件開腔，要求停示暴力行為。新世界發展（0017）發明聲明，促請社會停止暴力行為，保障經濟民生。

新世界發展表示，對於過去兩個月以來愈演愈烈的社會暴力事件，感到擔憂和痛心。集團認為，市民若有任何訴求，理應在無損法治、奉公守法的基礎下和平理性地提出。

稱各行各業受到嚴重打擊

集團指出，香港正面對內憂外患，對各行各業尤其是旅遊、餐飲及零售業均造成嚴重打擊，打工仔生計受損，威脅香港作為國際金融中心的地位，屹立一世紀的繁華大都會，光芒漸喪。

強調暴力無助消弭矛盾

新世界強調，持續升級的暴力浪潮，無助消弭彼此的矛盾。集團希望大家是時候冷靜下來，止暴制亂，讓曾經是全世界最安全城市之一的香港，不再被恐懼侵蝕，讓社會回復安寧，重享繁榮穩定。

新世界又說，法治及和平，素來是香港人的核心價值，集團支持特首及特區政府依法施政，並支持警察嚴正執法。一切違法的暴力行為應該立即停止，讓社會紛爭盡快降溫。

籲拋開歧見、坦誠溝通

集團又表示大家應該拋開歧見，坦誠溝通，以包容兼聽的理性態度，合力修補社會上的撕裂，重塑我們熱愛的香港，重拾世界大都會的光彩。

新世界希望各方能夠求同存異，在維護一國兩制的前提下，以理性對話化解對立和分歧，令受傷的香港能盡快復元，重回正軌，為更美好的明天努力。