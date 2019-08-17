【映日灣開售‧持續更新】傳已沽出逾300伙　兩房戶或以下已沽清

中美貿戰問題升溫，加上示威運動持續，樓市前景未明朗，雖然有發展商推遲豪宅銷售。但億京發展旗下新盤荃灣「映日灣」入票反應未受影響。 發展商早前表示，項目累收逾8,900票，超額認購逾24倍，為將軍澳日出康城「MONTARA」，以及屯門「菁雋」各收到1.8萬及1.2萬張票後，今年新盤入飛量排第三。 今日映日灣今日作首輪銷售，《香港01》在樓盤銷售處，直擊銷售現況。

【下午7時2分】

消息指出，截至下午6時30分，已沽出308伙，佔首輪發售單位354伙的87%。

【下午5時29分】

據消息指截至下午5時，項目累售300伙，佔首輪發售的354伙約85%。其中兩房單位已沽清，餘下為三房及三房連儲物室單位待售。

【下午4時3分】

據消息指出，截至下午3時已售出209伙，佔首輪發售354伙約6成。

【下午1時23分】

截至中午12時半，開售約兩個半小時，項目暫沽出112伙，佔首輪發售354伙，已沽出逾3成單位。

【上午11時48分】

雖然雨勢相當大，加上近日政局不穩，但是無影響市民買樓熱情。發展商及代理均指出，準買家出席率高。據《香港01》記者在銷售中心現時所見，準買家堆滿售樓處。

億京發展項目及銷售策劃總監潘志才表示，項目今早9時登記，10時開始發售，11時前已售出首批約60個單位，相當踴躍，包括開放式、一房和兩房，相信單位將全部沽清，正考慮何時加推，會視乎市場氣氛，而價格則會適當調整。他重申億京是以平民化價格賣樓，加推時會考慮景觀﹑座數﹑樓層等作合理調整，「應不是大幅調整」，但具體仍在計算。

潘志才預料，首批單位可以悉數沽出。（區嘉俊攝）

今日開售354伙 平均呎價逾1.7萬元

根據銷售安排，首兩張價單的354伙今日以價單發售。另外有26伙在下周招標發售，包括複式連花園及頂層特色戶，實用面積803至1,908平方呎，招標日期為8月19日至22日。

項目首張價單涉238伙，房型包括開放式至三房，分布於項目第1至3座，實用面積由217至859平方呎，折實平均呎價17,740元。至於最細面積217平方呎開放式單位，折實入場價381萬元。加推的116伙，折實平均呎價18,851元，發展商前日更新價單後，個別三房戶減價約3%。