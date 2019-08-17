【映日灣開售】美聯布少明料開放式及一房戶受追捧　年輕人想入市

荃灣新盤映日灣今日進行首輪銷售。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，以項目首1,000號籌客戶計，料錄超過8成出席率，情況踴躍，買家約7成為用家，不少年輕買家有意入市，比例亦約佔7成。

若按區域劃分，新界區客戶佔近7成，九龍及港島區則佔約3成；開放式戶及一房戶最受追捧。他預期項目入伙後，實用呎租可達約55元，開放式戶呎租可達60元水平，投資回報率逾3厘。

他說，中美貿易戰局勢不穩，加上社會事件及新盤開售影響，荃灣區本月僅錄約17宗二手買賣，較上月全月逾70宗顯著放緩。

料第三季樓價最多調整5%

至於整體一手市場，他預料本月錄約1,100至1,200宗成交，若發展商按計劃推售大型項目，下月一手有望回升至2,000宗水平。

布少明續指，受外圍及本地事件影響，料第三季樓價調整幅度約3%至5%，惟低息環境及供應少等因素續支持樓市，樓價大跌機會微。

布少明預料，本月一手介乎1,000至1,200宗成交。（區嘉俊攝）

陳永傑料今日354伙可悉數沽出

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該公司客戶出席率十分高，達8成以上。客源分佈方面，新界區客人佔6成，九龍及香港區客各佔2成。同時指出有部份買家為新居屋回流客。

他指出8月份大環境轉差下，樓市成交淡靜，映日灣開價有一成折讓，加上有多種間隔吸引買家入市，料映日灣今日公開發售的354伙可即日沽清。若項目以原價加推，相信市場會有承接。

陳永傑指，美國減息對樓市屬好消息，但受到中美貿易戰及社會氣氛惡化影響，樓市淡靜。料8月成交量一手約800至1,000宗，如果映日灣本月不作次輪開售，料全月一手成交只約800宗，屬今年單月新低。

二手市況方面，預計本月二手成交約1,500至2,000宗，若全月1,500宗，將創去年12月後新低。下半年樓價逐步整固，料回到年初水平。