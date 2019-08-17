【映日灣開售】鄧生﹕荃灣斬人屬獸性突發兼個別事件　毋須考慮

荃灣新盤映日灣今早開售，開售約兩個半小時，項目暫沽出112伙，佔首輪發售354伙，已沽出逾3成單位。有準買家表示不擔心示威事件會令樓價跌，又相信荃灣區涉發生斬人事件只是人類獸性大發的個別事件，買樓時毋須要就此情況作考慮。

準買家鄧先生說，自己自1996年起已居在區內。早前幾個大型新盤都錯過，所以今次來趁熱鬧，看看有否鍾情的單位，希望以自己幾十年眼光加經驗，助女兒揀到心宜的三房大單位，預算為1,400萬元。

稱荃灣如天府之國

對於本港示威活動持續，鄧先生亦擔心樓價可能下跌，惟單位女兒本身居住空間有限，在供得起及自住等情況下，所以未有太多考慮。他指出「香港任何時間買樓都係貴，除左沙士，所以高處未算高，就算跌，自住都無辦法」，又指出樓價有上有落，只要不令自己經濟情況陷於苦海，都不會介意。

就談及區內早前發生白衣人持刀斬人事件，鄧先生說事件反映出最近社會很多問題出現，才發生人人獸性大發情況，「當香港恢復治安，人類獸性收埋一邊時，事件就不會再發生。」他說任何人都有正反兩邊，通常在法治底下，將反面收在心中，將正面面向觀眾，但當有刺激時，陰暗面便會展現，所以相信斬人只是個別事件，不會長期發生，「買樓係唔需要考慮」。

他又大讚荃灣就像有「天府之國」之稱的四川，既有較富有人士亦有窮苦人家，除本地人亦有東南亞和內地人，買東西由平到貴都有，各適其適，任何人在荃灣住都會感到舒適。

今日首輪開售涉354伙

根據銷售安排，首兩張價單的354伙今日以價單發售。另外有26伙在下周招標發售，包括複式連花園及頂層特色戶，實用面積803至1,908平方呎，招標日期為8月19日至22日。

項目首張價單涉238伙，房型包括開放式至三房，分布於項目第1至3座，實用面積由217至859平方呎，折實平均呎價17,740元。至於最細面積217平方呎開放式單位，折實入場價381萬元。加推的116伙，折實平均呎價18,851元，發展商前日更新價單後，個別三房戶減價約3%。

項目最終累收逾8,900張票，超額認購約24倍，創今年全新項目收票次高紀錄。