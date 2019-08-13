二手頻錄減價盤　 康怡逸樺園3房劈300萬　北角嘉文樓3房減220萬

二手市場淡靜，近日各區頻錄減價盤。

康怡​逸樺園3房累減300萬

中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑表示，康怡逸樺園錄得8月首宗成交，分行促成成交單位為逸樺園2座低層B室，實用面積752平方呎，建築面積947平方呎，三房套間隔，向北，望樓景。業主叫價1,900萬元，後見市況淡靜，即劈價至1,750萬元。

楊文傑稱，買家見逸樺園少有三房套單位放盤，以誠意打動業主，最終業主以1,600萬元將單位易手，折合平均實用呎價21,277元，累積減價300萬元。他指，原業主於2003年11月以396萬元買入單位，持貨16年，帳面獲利1,204萬元，單位升值超過3倍。

跑馬地寶德大廈2房減價180萬

利嘉閣地產禮頓山分行助理分區經理劉玉麟表示，市場新近錄得跑馬地寶德大廈高層A室單位的二手成交個案，單位實用面積約662方呎，建築面積約850方呎，採兩房間隔，外望開揚景觀。

業主原開價1,300萬，經議價後減價180萬元或約14%，單位最終以1,120萬元獲買家接手，折合實用面積呎價約16,918元，折合建築面積呎價約13,176元。據悉，原業主早於2011年1月，以約740萬元購入上述單位。持貨8年，現轉手帳面獲利約380萬元，賺價約51%。

劉玉麟補充，上述為寶德大廈本月首宗二手成交個案，現時約有2個放盤提供，最低入場費由1,680萬元起。

北角嘉文樓3房減價220萬

中原地產北角城市分行區域營業董事林龍南透露，中原促成成交單位為建華街1-7號嘉文樓高層C室，實用面積761平方呎，建築面積888平方呎，三房間隔，望城市景。業主6月時放盤，叫價1,360萬元，後見市況淡靜，於7月時曾封盤，直至最近大幅減價220萬元至1,140萬元將單位易手，折合平均實用呎價14,980元。

林龍南指，原業主於2006年3月以375萬元買入單位，持貨13年，帳面獲利765萬元，單位升值超過2倍。