【新盤戰報】荃灣映日灣加推216伙　周六開售　6球樓下單位佔77伙

億京旗下荃灣映日灣上周六（17日）首輪全數沽清354伙，發展商再接再勵，新近公布第3號價單，加推216伙，其中201伙為標準戶，開放式至3房1套間隔，實用面積217至803平方呎，以及15伙平台特色戶，實用面積由217方呎至669方呎。

價單定價429.9萬至1,673.5萬元，呎價18,511至23,550元，最高折扣優惠維持7%不變，折實定價399.8萬至1,556.4萬，折實呎價17,215至21,901元。

新推單位中，折實樓價600萬以下單位有77伙，佔整批35.6%，當中只有1伙折實樓價低過400萬元，為面積217平方呎的2座8樓B室，折實399.8萬元，呎價18,424元。

映日灣上周六首輪全數沽清354伙。（資料圖片）

3號價單加價約2.8%

《香港01》抽出3號價單的第1座12樓C室以及1號價單第1座11樓C室，兩者定價分別是1,294.1萬元及1252.9萬元，扣除同類單位樓層加幅約0.4%至0.5%，售價加價約2.8%。

億京發展及策劃有限公司項目及銷售策劃總監潘志才表示，市場一直有不少向隅客，項目將於明日收票，周三(21日)截票，本周六(24日)開售。