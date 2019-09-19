吃老麥買減價衫　教師情侶慳出「安樂窩」︰先享樂會無希望 ！

長實﹙1113﹚及港鐵﹙0066﹚合作的荃灣西新盤「海之戀‧愛炫美」近日陸續收樓，意味不少人一圓上車夢，包括情侶Alex及Janice。兩人皆為教師，成功儲夠約百多萬的首期，購入「愛炫美」一個價值852萬元的兩房海景單位。今天收成，源於昨日努力，Alex及Janice向記者細說如何慳出一個「安樂窩」。

「一杯Americano，唔該。」記者相約Alex及Janice這對準備共築愛巢的情侶於咖啡店訪問，只見兩人分享同一杯咖啡，雀躍地道出成功買樓的「慳錢法則」。Alex言談之際，看一看手上的咖啡，略帶靦腆地說：「其實我好少出街買咖啡、珍珠奶茶。但我好怕熱，平日一定會帶水出街，怕自己忍唔住會買凍飲。」

在他們的世界，「磚頭」或許比片刻的滿足更「保值」，寧願一星期打七日工，拍拖「食老麥、食譚仔」，不去旅行留在家中看電影，換來「住大啲舒服啲、唔駛住納米樓」的美夢。

「我在中學教了八年書，收入不錯，但坦白講，單靠一份收入在香港買樓很困難。」Alex是中學理科老師，月薪五萬多元，每逢周六、日更會「秘撈」補習，用時間換取金錢，同時也可令自己無暇消費。他與同樣是教師的女友Janice節衣縮食，平日搭巴士上班，中午自帶飯盒，衣服等到減價才買，扣除家用後，儲起餘下近九成人工！

對Alex而言，「磚頭」或許比片刻的快樂更「保值」，寧願一星期打七日工，換來「住大啲舒服啲、唔駛住納米樓」的美夢。（梁鵬威攝）

看電影次數「十隻手指數得哂」

經過一番努力，兩人終慳出一個「安樂窩」——成功儲夠約百多萬的首期，再選用發展商的「二按」借貸樓價85%，購入荃灣西新盤海之戀‧愛炫美﹙海之戀第3A期﹚、一個價值852萬元的兩房海景單位。

由大學時期拍拖至今，Alex回憶二人看電影的次數「十隻手指數得哂」，更特別挑選價錢較便宜的屯門「巴倫紐」戲院，而平日大部分的娛樂，則是窩在家中一起看影片。「我們放假鐘意行街，行下公園，周圍散步，又會約埋一齊做Gym。大部分的消費都是食，是譚仔和麥當勞常客，鐘意去稻香打邊爐，宵夜時段150蚊任食真係好抵！」Janice聽罷打趣道：「講完覺得（我地）好枯燥！」

工作幾乎佔據生活的全部，他坦言，女朋友曾經投訴過，見朋友的時間亦不多。「讀書時大家都經常見面，現時朋友們會一個月聚會一次，大家都明白儲蓄不易，所以不會出街食飯，反而去朋友屋企打邊爐。」他慶幸找到對的人，陪伴他共「患難」，又得到身邊人的理解，「媽媽對我最大嘅支持，係叫我畀少啲家用都OK。」

由大學時期拍拖至今，Alex回憶二人看電影的次數「十隻手指數得哂」，更特別挑選價錢較便宜的屯門「巴倫紐」戲院。（網上圖片）

大學時代已「玩夠」 只想盡早買樓

要堅持「非一般」的慳儉習慣實屬難事，Alex教路，首先要為自己定下明確的目標，每當出糧時，將大部分金錢放到指定戶口，再思考其餘花費預算，「有時月初手頭鬆動就想獎勵自己，但一有這個念頭就好容易出事！」

他的生活，與大部分同齡人大相逕庭，但他甘之如飴，形容自己讀大學時常去旅行，覺得已經「玩夠」，所以一畢業便拼博工作，只希望盡早買樓，「大家都知香港樓價愈升愈貴，但住係無得揀，只係你早啲開始做（儲蓄），就可以住得舒服，唔駛住納米樓。係香港有地方住，相對就有 『安全網』，如果無自己地方，呢一世就要幫人供樓﹙租地方﹚。」

踏入「樓奴」行列，他坦言，「我都覺得好辛苦，但最終都要面對現實。」（資料圖片）

政治局勢差 寧養狗不生小朋友

即將踏入長達25年的「樓奴」生涯，兩人每月供款約3.4萬元， Alex稱︰「我都覺得好辛苦，但最終都要面對現實。如果好多人認為無希望（上車），選擇先消費、先享樂，咁樣諗就真係會無希望。始終在香港長大，唔係話走就走到，都係一種對社會的妥協。」

而與其生小朋友，他們更寧願養一隻狗。Janice打算將房間裝修成狗的睡房，「現在的政治局勢咁樣，如果我生小朋友，十幾年後出去衝嘅人可能就是他們，好心痛！」作為一位教師，Alex亦感嘆，「依家上去的階梯愈來愈收窄，令年青人對前途沒有希望，如果我仲讀緊書，我都會有同樣想法。」

近日他們新居入伙，兩人找來驗樓師賴達明（明哥）上門檢驗愛巢：【驗樓】海之戀愛炫美兩房 擁無敵海景 遇颱風恐變「金魚缸」？

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