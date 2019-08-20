【驗樓】長實中環豪宅My Central直擊　詹Sir指有3個位最失分！

中西區地點優越，新盤供應一向罕有，樓價自然不菲。近日長實（1113）旗下中環豪宅新盤My Central開始入伙，項目距離國際金融中心僅不足十分鐘路程，但同時被嘉咸街街市包圍，附近豬肉檔、菜檔及魚檔林立，又會否失去豪宅「霸氣」？ 所謂先睹為快，《香港01》與驗樓師詹濟南（詹Sir）齊齊「踩場」，走進My Central一個售價約2,500萬元、實用面積996方呎的三房單位，睇樓兼驗樓，且看這個詹Sir口中「長實近年較優質」港島樓盤有何亮點。

My Central位於港島區的中心地帶，樓盤兩年前剛推出，單位平均呎價接近3萬元，2017年10月開售時四小時火速沽清80伙。

從國際金融中心走過去，乘搭中環半山扶手電梯，不足10分鐘時間已走到My Central。地點優越，惟樓盤樓下被嘉咸街街市包圍，附近豬肉檔、菜檔及魚檔林立，自然聚集不少居民買餸。附近有不少商業大廈、舊式住宅及食肆，如蘭芳園及沾仔記等。

大廳有地板鬆脫 油漆跡覆粉殘留

穿過瑰麗的大堂，來到今次驗樓的單位，則仿如進入另一世界。近千呎的單位，大廳寬敞四正，採光自然，位處鬧市，露台窗戶景觀則一般，正對樓景。此時，身穿招牌紅色Polo恤、藍色牛仔褲的詹Sir已急不及待，驗起樓來。

他稱，單位的批盪及鋪磚並無大礙，惟大廳及走廊分別有兩塊地板有鬆脫情況，需要重新加固。另外，房間牆身及天花的油漆不平滑，而在髹上油漆時，整潔程度亦不理想，部分油漆污漬及白色覆粉（即油漆灰）滴到地腳線及門板位置。「你睇下大門，成個門門腳都係白色覆粉，主人房門腳都好污糟！」詹Sir肉緊道。

浴室擺位設計​「出事」

來到浴室，細看內裡設計及手工，出現較為「敗筆」之處。詹Sir測試浴缸來去水時發現，浴缸底部存有沙石，應該是裝修工人遺留的。「通常（用水）沖多幾次，就可以撞走，不過沙石衝哂落去，隔一年半載，樓下低層戶隨時會塞，累到人就唔係咁好。」他建議業主使用可吸水的吸塵機清潔。

同時，詹Sir亦「彈」浴室擺位設計，指出浴缸旁的置物架擺放位置不佳，設計容易儲藏積水，建議置物架應設排水孔，或放到其他位置。另外，浴室窗戶關上時發出「叮叮聲」，出現鎖扣相撞情況，需要修理。

工人房質素欠奉 廁所有多塊空心磚

走進廚房，基本設備如煮食爐及蒸焗爐等一應俱全，詹Sir即席進行實驗測試石材優劣。他往枱面與地下滴水，水點形成一粒珠狀，證實為增水性石材。「增水性石材較容易清潔，閒時用清水抹一下就得，最多用番梘水。」相反，若水珠形成較大水漬範圍，即屬親水性石材，吸水性高，容易產生污漬，相對較難清理。

廚房連接一間工人房，空間細小，設有浴室，造工質素則「大打折扣」。詹Sir指出，門邊的牆身見彎曲，浴室牆磚、浴屏門底磚及地磚皆有數塊「空心磚」，容易產生鬆脫問題，需要更換及重做。

總評︰長實質素較佳的港島新盤

整體而言，詹Sir認為單位造工不錯，大門、欄杆、潔具及來去水及傢俱等皆取得近乎滿分。不過，鋪磚、整潔、地板及腳線三個地方，卻普遍被扣去近半分數，單位整體最終獲得82分。詹Sir認為，My Central是長實樓中質素較好的一個港島樓盤。