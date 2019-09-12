【驗樓】海之戀愛炫美兩房　擁無敵海景　遇颱風恐變「金魚缸」？

長實﹙1113﹚及港鐵﹙0066﹚合作的荃灣西新盤「海之戀」，推出時售樓場面萬人空巷，項目二期「海之戀‧愛炫美」﹙海之戀第3A期﹚聲勢不減，同樣獲市民爭相認購。不過，海之戀早前發生「爆屎渠」事件，令一眾準業主猶有餘悸，擔心二期單位同樣「中招」。 「愛炫美」近日陸續收樓入伙，自然值得一睹風采。出奇地，在驗樓師賴達明﹙明哥﹚的法眼下，有單位奪得逾90的高分，也有單位僅獲67的低分。一個「愛炫美」，何解有「天與地」的評分？

香港地，「磚頭」就是黃金。縱使做足一世「樓奴」，不少港人仍甘之如飴。一對教師情侶為圓「上車夢」，自畢業起已開始勞碌生活，一星期打七日工作、不去旅行、拍拖吃「老麥」及譚仔，終在三十而立之齡，花約800萬元購下荃灣海之戀‧愛炫美的558方呎的兩房海景戶。

近日他們的新居開始入伙，為免夜長夢多，他們找來驗樓師賴達明（明哥）上門檢驗「愛巢」。眺望無敵大海景，明哥手執空鼓錘，仔細「敲出」單位四大扣分位……

扣分位​一、 玻璃窗崩裂程度 明哥︰我都係第一次見！

坐在舒適的沙發，遙望窗外藍巴勒海峽與汀九橋海景，本是一件賞心樂事。不過，當狂風暴雨吹至，倘若玻璃門窗未能抵禦風雨，隨時演變成「水浸惡夢」。明哥檢驗露台玻璃，發現三塊圍欄中，有兩塊出現數處裂紋，遇上山竹及天鴿等級別的颱風時，容易「爆玻璃」，輕則漏水，重則水浸。

現場所見，露台的三塊玻璃圍欄約有半個身位高，明哥直言︰「露台設計有如『金魚缸』，去水位只有一個，如果業主愛在露台種植花草，不小心塞住去水位，數塊枯葉已經可以浸滿間屋！」

容易「爆玻璃」的地方不只一處，明哥在客房的一塊玻璃窗上，圈出逾30多個崩裂位置，並驚呼：「哇，崩得咁嚴重，我都係第一次見！」他相信該處的嚴重崩裂，或因工人拆棚時沙石掉落撞擊所致，情況不能接受，必須更換。

扣分位二、水箱問題易爆咸水

海之戀一期的「爆屎渠」事件令人記憶猶新，當時疑因異物塞住渠管，導致屎水由廁所湧至全屋，有業主家中傢俬電器無一倖免。明哥揚言，項目二期「「爆屎渠」的風險較低，皆因該處的廁所喉較一般公喉粗，亦設置於單位外牆，與一期設計大不同。

不過，他發現單位洗手間水箱鬆脫，坐下座廁時水箱會撞向牆身。「水箱未裝好，由於下面連接咸水喉，經常撞喉管會鬆脫，有機會爆水喉。」同時，浴室窗外有牆磚爆裂、掃口孔未封好等問題，容易產生滲漏風險。

扣分位三、廚房有空心地磚 「煮煮下飯」或爆裂

空心磚是不少新樓檢驗的頭號「殺手」，愛炫美亦不能倖免。明哥在大廳窗外底部發現兩塊空心磚，不但有滲水問題，更容易因日曬雨淋鬆脫掉落，釀成意外。廚房另有一塊空心地磚，業主進出時如踩到該處，或「煮煮下飯就爆」。

門框被明哥形容為「好笨的設計」，由於發展商使用膠條封邊，而不是用常見的膠粒，導致全屋門扇不貼框，關門後鎖脷未能輕易入鎖孔，須推拉門扇才能關上。而多處石材亦被扣分，包括廚房爐頭枱面石有崩花、房間窗台石刮花等。

扣分位四、油漆造工差 牆身多條收水裂紋

新樓部分瑕疵不易發現，例如牆身油漆的長長裂紋，或於業主入伙後才「悄悄」浮現。明哥教路，新建磚牆會在半年內「收水」，期間牆身的泥水批盪會隨著濕度下降而收縮，令牆身出現收水紋。所以業主收樓時，可以先開冷氣並調至最低溫度，收縮油漆並發現當中瑕疵。

明哥將單位內冷氣調至16度，過了一會，單位牆身可見多條油漆的收水裂紋，並有油漆不平滑的情況，包括「皺皮」、「沙眼」及「涙眼」，形容發展商油漆造工一向較差，建議重新執油。同時主人房的牆身高位有兩處空鼓批盪，宜將整幅牆拆除重新再做。

總評：四大災區近「捧蛋」 僅獲67分

究竟愛炫美是否能讓業主繼續「一刻戀上」？明哥總結，單位總分為67分，四大重災區近乎「捧蛋」，包括玻璃窗、圍欄、鋪磚及牆身，而油漆分數亦不合格，分數較海之戀一期為低。之不過，他較同前亦為《香港01》檢驗另一愛炫美逾千呎的高層海景戶，獲得逾90分的高分數，教人驚訝兩者收樓評分「天與地」，且看明哥如何點評！

發展商回應指，業主已遞交執修表格，除玻璃項目需等候物料運抵才可更換外，其餘項目承建商已全部執修完工。

相關報導：【驗樓】長實樓「天與地」 醫生男斥近2500萬 買中愛炫美高分盤

01驗樓 ︰

「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執住驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺憾。 若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com 我們會盡快與你聯絡。