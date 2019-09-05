中原估價指數跌穿20點 　反映銀行按揭取態更趨保守

本周中原估價指數﹙主要銀行﹚最新報19.66點，較上周的24.22點下跌4.56點。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，這反映是中美貿易戰升級後首周市況，CVI已連跌4周共23.44點，並跌穿20點水平。反映銀行按揭取態更趨保守，預示樓價將加快向下調整，結束現時窄幅回軟的局面。但並非轉勢大跌開始，估計樓價重回今年初水平。

CVI下降趨勢明顯，10周前跌穿60點好淡分界區間上限，隨後單周跌穿50點好淡分界線。前後2周，CVI跌穿兩個重要關口。但CVI並沒有繼續連跌，跌穿60點水平後，兩周跌一周升，情況已經出現兩次。CVI走勢反覆而下，同期樓價6周累跌0.72%。其後中美貿易戰惡化衝擊，加上聯儲局宣布減息，CVI結束連續5周徘徊於40點至50點的局面，由 43.10點連跌4周至19.66點，向下走勢更趨明顯，為樓價帶來較明確的下調訊號。

去年10月CVI跌穿40

資料顯示，上一次CVI跌穿40點好淡分界區間下限，是2018年10月份。當時美國開始對中國商品徵收額外關稅，CVI由88.80點連跌至7.94點，13周期間累跌80.86點，期間只有2周處於40點至60點好淡分界區間之內。當跌穿40點好淡分界區間下限後，CVI走勢持續向下，跌至最低2.86點。同期樓價進入調整階段，19周累計跌幅為8.76%。

CVI以擴散型指數方式計算，反映銀行對樓市的取態。100點完全睇好，0點完全睇淡，50點是睇好或睇淡的分界。一般而言，CVI在60點以上反覆徘徊，反映銀行睇好樓市，樓價亦會向上。CVI在40點以下反覆徘徊，反映銀行睇淡樓市，樓價亦會向下。CVI在40到60點間反覆徘徊，暫時還未出現，可見銀行對樓按的取態是好淡分明的。

今周公佈的CVI是上周的調查結果，將會由三周後公佈CCL驗證。CVI是銀行對樓市取態的調查，CCL乃樓市成交統計；取態會否兌現，必須由事實來檢驗。CVI與CCL相關性高，從CVI可以推論CCL走勢。