新地匯璽III首批折實均呎21722元　入場單位605萬元

社會事件未有緩和跡象，無阻發展商推盤步伐。新鴻基地產（0016）副董事總經理雷霆表示，旗下南昌站上蓋項目匯璽III首張價單推235伙，折實平均呎價21,722元，較匯璽II首批折實均呎21,152元貴2.6%。

雷霆表示，近期受中美貿易戰及社會事件影響，樓市有所放緩，故向下調整售價，認為買家可接受，另外聯儲局減息亦有利樓市發展，冀市面盡快恢復平靜。首批單位折實市值約20億元，本周四（12日）起收票，最快下周開售。

入場開放式折實售605.6萬元

首張價單涉235伙，價單售價767萬至5041.19萬元，呎價24,985至33,324元。計及90天付款計劃的20%折扣，折實單位售價613.6至4033.52萬元，折實呎價19,988至26,659元。

新地代理副總經理唐錦江稱，買家除了可享90天付款計劃的20%折扣外，曾入票、購買或租住匯璽一﹑二期的買家，可享額外最高10萬元定額折扣，總折扣等於售價的21%。

入場單位為第8座6樓D室，實用面積275方呎，開放式間隔，價單售價767萬元，以最高折扣21%計算，折實售價605.6萬元，折實呎價22,023元。