城規會接新地屯門藍地項目新改劃申請　涉近2000單位較前增近廿倍

新鴻基地產早前就屯門藍地一幅農地向城規會申請改劃，擬建13幢住宅大廈、共涉96伙單位。 城規會近日再接獲涉及該幅農地的改劃申請，地盤面積增至超過22萬平方呎，而提供的單位伙數由原本96伙，大增至1,998伙。該項目預計可容納超過5000人，並於2025年落成。

新地就屯門藍地住宅項目，向城規會提交申請。（城規會文件）

根據城規會文件，該幅土地位於屯門藍地、紫田村附近，地盤面積約為22.9萬平方呎，包括約1.5萬平方呎的政府土地。申請人向城規會申請將地皮由「「住宅 (戊類)」改劃為「住宅（甲類）」，以6倍地積比率興建9座樓高35層的住宅大廈，共提供1,998伙單位，平均面積為約689平方呎。項目料可容納5,395人，預計可於2025年落成。此外，發展項目亦包括一座長者日間護理中心。

地積比率由1倍增至6倍

申請人稱，發展項目可提供置業機會及私樓住宅，以供抗衡樓價通漲；加上發展密度與毗鄰被劃作公營房屋發展的地帶相融，能夠為未能符合申請公屋資格的市民提供另類住屋選擇。申請人又指出，地盤目前被劃作低密度住宅發展，而地積比率為1倍，而城規會過往曾拒絕申請人就延長發展私人住宅的規劃申請許可，原因為地盤附近的康寶路已預留作公營房屋發展，申請人認為是次的改劃申請能走出規劃上困境。

曾申請延長發展限期 遭城規會反對

翻查資料，該幅土地於2014年曾獲城規會批准發展96伙分層單位，而發展期限於2018年10月份屆滿。發展商去年曾就用地申請延長發展限期至2022年，惟遭城規會反對。而發展商於上月再次就改劃申請闖關，當時提出的項目地盤面積為約15.7萬平方呎，涉及96伙單位，料可容納259人。項目涉及的部分土地由仲英有限公司持有，其公司董事為雷耀輝，過往曾為新地附屬公司的董事，並曾參與新地收購農地的計劃。