數碼港及科技園10月1日起提供50%的租金寬減　為期六個月

受反修例所引發的一連串抗爭運動，以中美貿易戰對經濟的衝擊，市道轉差，零售數據大幅放緩。數碼港宣布推出紓緩措施，以協助數碼港的商業租戶及初創應對經濟前景不明朗所帶來的挑戰。

數碼港稱，將由10月份起向所有商業租戶及初創公司（包括數碼港内及位於荃灣的Smart-Space共享工作間用戶，以及商場内的零售租戶）提供50%的租金寬減，為期六個月；對於規模較大的企業，每份租約可享租金寬減的租用面積以10,000平方呎為上限。

數碼港主席林家禮表示，現時香港經濟正面對眾多不明朗因素。數碼港全力支持財政司司長於上月公布的紓緩措施，並為數碼港社群的企業及創業家提供相類措施，預計約660家企業及初創將受惠於是次租金寬減，希望藉此紓緩他們的經營及財政壓力。

數碼港及科技園，均為租戶提供租金減免措施。（資料圖片）

另外，科技園公司亦為位於科學園、創新中心和工業邨的現有租戶於10月1日起，亦同樣提供一次性及為期六個月的50%租金寬減。受惠的租戶包括培育公司、夥伴企業、零售與食肆營運商，以及提供專業服務的公司。寬減金額則以10,000平方呎為上限。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示理解科技企業在當前經濟環境下的壓力，希望透過及時推出財務寬免措施，紓緩創科企業的營運壓力，讓他們可把資源集中投放在研發上。