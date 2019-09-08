楊偉雄：經濟下行風險增加　將加大力度為初創制造更多項目機會

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創新及科技局局長楊偉雄今日(8日)於創新及科技局網誌提到，目前經濟下行風險有所增加，他指，財政司司長近日就接連公布一系列支援企業的措施中，科學園及數碼港亦正制定寬免措施，從資金、資源與配套上向本港創科企業提供更多合時的支援。

他說，在目前經濟下行的壓力之下，政府將會加大力度創造更多項目機會，協助本地創科企業搭橋鋪路，創造更大市場，創新實驗室將於本月25日舉辦第二次技術論壇，讓超過50間本地初創和中小企與20多個政府部門交流及介紹其產品或方案，以爭取更多政府業務機會。

他說，在目前經濟下行的壓力之下，政府將會加大力度創造更多項目機會，協助本地創科企業搭橋鋪路。（資料圖片）

楊偉雄指，近日與初創和中小企交流後，認為與其提供百萬元的資助，更好是給他們百萬元的生意機會，可帶來更大的乘數效應，更多的項目機會，為本地初創爭取更多項目機會，「做靚Profile」，當中數碼港現主動接觸多間傳統企業，了解他們對創科的需求，再從初創中找出可行的解決方案。

此外，政府資訊科技總監辦公室亦於今年成立的「智慧政府創新實驗室」，提供平台協助本地初創企業連接政府部門，並將於於本月25日舉辦第二次技術論壇，讓超過50間本地初創和中小企與20多個政府部門交流及介紹其產品或方案，以爭取更多政府業務機會。

他說，過往的個人經驗上明白到，一次項目做得好，做得成，得到很多轉介，足以讓生意翻倍。對於創科初創企業來說，由於牽涉嶄新的概念和技術，項目機會更是至關重要，特別是在目前經濟下行的壓力之下，政府會加大力度創造更多項目機會，協助本地創科企業搭橋鋪路，創造更大市場。

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