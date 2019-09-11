【MARINI兩期開售】代理：政府正式撒回條例　買家入市信心上升

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城9A期MARINI及9B期GRAND MARINI今日推售共318伙，兩個項目累收5,600票。有代理認為，政府正式撒回《逃犯條例》草案後，買家入市信心上升，認為本月一手成交可突破2,300宗。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行A組買家出席率約八成，最大手買家計劃1,200至1,300萬購一間3房。發展商已預留78伙予該組，他料可售出九成可揀選單位，全日料可售出逾200伙。

他認為，兩期提供不少三房單位，吸引中產客及換樓客入市，反映入市意欲未受中美貿易及社會事件影響。而近期有一手新盤推售，包括南昌站上蓋匯璽III，相信會搶去部分客源，本月料一手成交宗數可突破2000宗。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，本月有5個新盤開售，預期一手成交量可突破2,300宗，二手成交則錄約3,000宗。

美聯布少明：最大手客擬斥1,600萬元購買2伙

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行最大手客擬斥1,600萬元購買2伙，用作投資及自住。該行有約八成用家，其餘兩成為投資者，由於項目單位銀碼細，吸引約六至七成80、90後買家。他料入伙後呎租達45元，租金回報約3至3.5厘。

市況方面，本月有5個新盤開售，他預期一手成交量可突破2,300宗，二手成交則錄約3,000宗。由於政府正式撒回《逃犯條例》草案，他稱買家入市信心上升，認為樓價於第三季將跌5%，第四季則會平穩發展。