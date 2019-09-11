【MARINI兩期開售】周太Full Pay 700萬購兩房　稱樓價最後都會升

受中美貿易戰及反修例示威事件影響，樓市前景不明朗。不過，多個發展商積極推盤，亦無損買家入市信心。會德豐地產旗下的將軍澳日出康城9A期MARINI及9B期GRAND MARINI今日推售共318伙，吸引一眾投資客及自住買家。

居於紅磡的連先生表示，為了搬近女兒住所而買入MARINI兩房單位，涉資約700萬元。他認為日出康城是新發展區，設施不錯，並無考慮同期推出的其他新盤，雖然近期反修例示威事件對樓市或有影響，樓價可能會下調，但始終有自住需要。滙豐銀行再加按揭息率，他稱加幅輕微，對他並無影響。

連先生認為日出康城是新發展區，設施不錯。﹙林樂謙攝﹚

家庭主婦「Full Pay」買樓收租

家庭主婦周太偕先生前來買樓，一炮過付約700萬元買入兩房單位，用作收租之用。她形容單位交通方便，開價吸引，即使市況波動亦無礙購買意欲。她未考慮近期社會事件的影響，認為會得到解決，「（樓價）會回落少少，但最後都會升。」

準備結婚的黃先生與未婚妻亦屬意項目的兩房單位，他對比昨日開價的南昌站上蓋新盤匯璽III，認為MARINI項目價錢合理，斥700萬元購入兩房作新居，又稱樓市或會下調，但有自住必要而需入市。