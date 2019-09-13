【空置稅】地建會：籲政府三思　暫緩空置稅立法工作

特首林鄭月娥去年6月公布六項房屋政策新措施，包括引入一手樓空置稅，向空置逾1年的一手樓單位徵收「額外差餉」，徵收率劃一為200%，旨在促使這些單位盡早推出市場。

香港地產建設商會發聲明指，本港一手住宅單位的空置情況，多年來一直跟隨落成量「有上有落」，落成單位越多，空置單位亦隨之增加。而物業市道面對中美貿易戰和社會衝突的雙重夾擊下已開始回落。政府預測亦顯示香港經濟正往下調整，猶以零售及餐飲服務業最為明顯。

不宜再經歷03年 因負資產誘發的社會躁動

商會認為，於此時刻推出空置稅無疑是火上加油，勢必加劇調整之幅度，倘調整過急而導致銀行要求按揭客戶提早還款，對社會經濟所產生的骨牌效應絕對不容忽視，嚴重者更會傷及金融系統的穩定性。前事不忘，後事之師，香港實在不宜再經歷2003年因負資產誘發的社會躁動。

商會呼籲政府三思，暫緩空置稅的立法工作，讓社會得以喘息，讓香港有機會重新出發。

特首林鄭月娥去年6月公布六項房屋政策新措施，包括引入一手樓空置稅，即向空置逾1年的一手樓單位徵收「額外差餉」。（資料圖片/余俊亮攝）

政府：鼓勵一手單位盡早推出市場

條例刊憲後，政府發言人表示，修例是鼓勵一手私人住宅單位盡早推出市場。將於本立法年度首次立法會議後的例行會議提交立法會。

發言人指，額外差餉機制下的目標單位，是獲發佔用許可證達12個月或以上的一手私人住宅單位。該些單位的發展商須每年向差餉物業估價署申報單位在過去12個月內的狀況。如目標單位在為期12個月通報期的最後一天仍未售出，該發展商便負有法律責任繳交額外差餉，

例外情況是目標單位在通報期內，根據已加蓋印花的租賃協議，以市值租金或以上合共租出不少於183天。額外差餉的徵收率劃一為目標單位應課差餉租值的200%。發言人又指，為了讓估價署及業界有足夠時間就額外差餉機制下首次提交申報作準備，建議《條例草案》在獲得立法會通過並於憲報刊登當日起計的三個月後實施。