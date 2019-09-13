空置稅草案今日刊憲　地產建設商會籲政府暫緩立法工作

行政長官林鄭月娥於去年6月公布6項房屋政策新措施，當中引入「一手樓空置稅」備受關注。政策向空置逾1年的一手樓單位徵收額外差餉，徵收率劃一為兩倍。政府今日（13日）就實施「空置稅」的《2019年差餉（修訂）條例草案》（草案）刊憲，並公布會在下月立法會復會後，將草案提交立法會作首讀及二讀。 地產建設商會就政府刊憲發聲明指，現時物業市道正在回落，批評政府在此時刻推出空置稅是「火上加油」。商會呼籲政府三思，要求暫緩空置稅的立法工作，讓社會得以喘息，令香港有機會重新出發。

已落成但仍未售出的一手樓單位數目由2013年3月底約4000伙，增至去年3月底約9000伙。（ 資料圖片／余俊亮攝）

運輸及房屋局昨日向立法會提交資料文件，指留意到已落成但仍未售出的一手樓單位數目，由2013年3月底約4000伙，增至去年3月底約9000伙，認為趨勢不理想，需要就空置一手樓徵收額外差餉。

林鄭月娥於去年6月宣布，政府計劃就空置的一手私人住宅單位徵收差餉，鼓勵有關單位盡早推出巿場。獲發佔用許可證達12個月或以上的一手私人住宅單位的發展商，須每年向政府申報單位的狀況；若單位仍未售出，在過去12個月內，有超過6個月未被租出，須繳交額外差餉，徵收率劃一為目標單位應課差餉租值的兩倍（200%）。

額外差餉涉及的單位不包括資助房屋和過渡性房屋、酒店和賓館、學校和大學的教職員及學生宿舍、醫院、安老院等。

林鄭月娥於去年6月宣布，政府計劃就空置的一手私人住宅單位徵收差餉，鼓勵有關單位盡早推出巿場。（資料圖片／余俊亮攝）

政府發言人表示，為了讓估價署及業界有足夠時間就額外差餉機制下首次提交申報作準備，建議草案在獲得立法會通過並於憲報刊登當日起計的三個月後實施。

草案將於2019至2020年立法年度首次立法會議後的例行會議提交立法會，進行首讀及二讀辯論。

香港地產建設商會籲政府暫緩空置稅

香港地產建設商會今早發出聲明指，香港一手住宅單位的空置情況，多年來跟隨落成量而有上有落。物業市道面對中美貿易戰和社會衝突的雙重夾擊下，已開始回落。政府預測亦顯示香港經濟正往下調整，當中以零售及餐飲服務業最為明顯。

商會認為政府於此時刻推出空置稅是火上加油。倘調整過急，而導致銀行要求按揭客戶提早還款，對社會經濟所產生的骨牌效應絕對不容忽視。因此，商會呼籲政府三思，暫緩空置稅的立法工作，讓社會得以喘息，讓香港有機會重新出發。