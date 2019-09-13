新界二手樓價跌勢持續　中原CCL按周跌0.27%　新界東按周跌2%

本港樓價持續偏軟， 反映二手樓價走勢的的中原城市領先指數（CCL）最新報184.96點，創19周新低，按周跌0.27%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新界兩區樓價跌勢持續，帶領大市進入加快下調的階段，其中新界東CCL_Mass錄194.45點，按周跌2.02%，是37周以來首現，顯示今次樓價調整由新界開始。

其餘分區方面，新界西CCL_Mass錄166.48點，按周跌0.60%，至於港九兩區則齊升，港島CCL_Mass報195.37點，按周升0.14%。九龍CCL_Mass報182.50點，按周升0.50%。

四大整體指數齊跌3周​

大型屋苑領先指數CCL Mass報186.64點，為20周新低，按周跌0.27%。CCL（中小型單位）報185.26點，創19周新低，按周跌0.30%。CCL（大型單位）報183.43點，見18周新低，按周跌0.08%。四大整體指數齊跌3周，是自2018年12月以來首見。

黃良昇補充，中秋後樓價隨即展開連跌，兼跌勢顯著，結束窄幅回軟的局面。今年中秋前，四大整體指數同樣出現齊跌3周，預示樓價即將進入加快下調的階段，但並非轉勢大跌，估計樓價重回今年初水平。