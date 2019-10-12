中原料10月份二手買賣約2200宗　按月上升逾1成　

樓價回落，吸引部分買家入市。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，截止至10月9日，10月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得526宗，總值41.3億元，預料全月登記約2,200宗及180億元，將較9月的1,970宗及154.8億元，分別上升11.7%及16.3%。

截止至10月9日，嘉湖山莊、沙田第一城、太古城及美孚新村，分別暫錄12宗、12宗、5宗及2宗買賣登記。

黃良昇指，二手買賣結束四個月連跌，反映樓價向下調整，9月期間有部份業主開始減價出售，吸引買家入市，刺激二手成交明顯回升。不過，10月社會運動有惡化跡象，打擊樓市，買賣氣氛降溫，估計11月的二手登記量將會回落。

一手市場方面，截止至10月9日，10月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得228宗，總值20.5億元，預期整月約有1,300宗及125億元，將較9月份的1,311宗及117.6億元，分別微跌0.8%及上升6.3%。

首9日登記宗數最高的新盤為將軍澳日出康城9B期Grand Marini，暫錄72宗，總值6.59億元；荃灣映日灣錄38宗，排名第2位，總值3.16億元；將軍澳日出康城9A期Marini錄37宗，位列第3，總值2.58億元。