傳恒生不接納今年內提取貸款的按揭申請　分析：今年或「跑夠數」

再傳出有大型銀行放慢按揭申請的步伐。據《星島日報》報道，數家大銀行包括滙豐（0005）、恒生（0011）及中銀香港（2388）均冷待需於今年內提取貸款的按揭申請，主要會以「審批需時很長」去婉拒客戶。

恒生：批核時間按個別情況而定

報道引述多位市場人士指，除恒生、滙豐及中銀均對年底前提取貸款的按揭申請，處理申請「慢手慢腳」，又會向客戶表明審批申請需時很長，或要2至3個月，甚至叫客戶同時向其他銀行作出申請。

報道又指出，最近恒生內部通知，今年餘下時間基本上不接納年內要提取貸款的按揭貸款申請，包括一手、二手樓按揭，以及轉按。不過對於明年才提貸款的按揭申請，三家大行均照常接受申請及處理。

恒生銀行（0011）回覆《香港01》查詢時就指，恒生一直接受各物業類型的按揭申請；處理按揭申請，批核及提取貸款的時間會因應客戶提供的資料及個別情況而定。

星之谷稱，有關大行或已「跑夠數」，以致對今年按揭的取態轉向保守。（資料圖片）

星之谷：今年轉按申請多 大行或「跑夠數」

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝接受《香港01》訪問時認為，大行或已經「跑夠數」，因此對今年按揭的取態轉趨保守，但相信，明年才完成交易的按揭申請則會作優先處理。

他指，過去亦曾發生類似情況，今年則因較早前轉按的回贈水平較高，而且市場擔心銀行會加按息，因此提早進行轉按，令銀行累積了不少的申請。

至於其他中、小型銀行，據他了解小部分亦開始放慢手腳，但其他銀行仍然好進取，他建議現時有意置業的準買家，可同時向多家銀行申請按揭；購置二手物業時，亦可與業主商討，將成交期由一般的60日，延長到3個月後。