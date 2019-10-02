經絡按揭：市場不明朗因素下   9月本地按揭宗數仍按年上升

根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，今年九月份現樓按揭宗數為9,686宗，按年上升15.2%。樓花按揭宗數為1,569宗，比去年同期增加737宗或88.6%。至於首九個月樓花按揭宗數則為10,248宗，比去年的6,291宗大升3,957宗或62.9%，創有紀錄以來的新高。

絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，9月現樓及樓花按揭對比去年同期表現理想。雖市場受不明朗因素如貿易戰、社會事件仍持續發酵，但年內累計樓花按揭宗數依然創出新高，現樓首九月更超越去年同期。

中銀市按揭佔率第一

樓銀行市佔率方面，中銀香港（2388）以市佔率25.4%繼續蟬聯榜首，第三季亦一直領先第一名位置。恒生銀行（0011）市佔率達到16.9%，排名第二，其次為市佔率16%的滙豐銀行。

總括來說，九月份四大銀行現樓市佔率達70.9%，而中小型銀行市佔率則佔29.1%。曹德明表示，滙豐銀行自6月底時削減對轉按的優惠，並於8月份蔓延至新造按揭，令現樓市佔率按季大幅下降6.7%。

另一龍頭銀行中銀未即時跟隨，客戶從而流向提供更優惠按揭計劃的銀行，現時滙豐銀行全年現樓市佔率為23.4%，中銀則為22.7%，料中銀有望超越滙豐銀行成為全年一哥。另外，部份中小型銀行放慢跟隨速度，相信未來數月內中小型銀行市佔率可挑戰三成以上水平。

樓花按揭滙豐連續12個月稱冠

中原按揭指出，9月樓花按揭登記，滙豐繼續稱冠，並且已是連續12個月排名第一。