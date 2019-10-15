【新盤混戰】明翹匯最細單位278方呎　天寰特色戶招標發售

市場料一手空置稅快將實施，本月有多個新盤準備推售之際，貨尾及洋房單位亦加快銷售。佳明集團（1271）旗下青衣明翹匯，以及路勁（1098）旗下元朗山水盈剛上載樓書；盈信（0015）旗下何文田巴芬道9號，以及建灝啟德天寰亦開放現樓示位。

明翹匯最細單位278方呎

新盤青衣明翹匯剛上載樓書，提提供776伙，主打一房及兩房戶，一房實用面積299至313方呎，兩房實用面積410至438方呎，另有部分三房、四房戶及特色單位。其中最細單位僅278方呎，為連花園特色戶，料為青衣區私宅最細單位，關鍵日期為2022年1月。

山水盈最大洋房花園達1.5萬方呎

另一新盤元朗山水盈則提供302個分層單位，以及29座洋房。分層單位面積300至1,012方呎，洋房面積2,101至3,889方呎，其中最大的1號洋房，實用面積3,889方呎，花園面積達15,291方呎。關鍵日期為2021年3月31日。

山水盈提供29座洋房，其中最大的洋房1號，實用面積3,889方呎，花園面積達15,291方呎。（山水盈樓書）

啟德天寰短期內將招標售特色戶

建灝地產旗下啟德天寰近日入伙，開售至今累售807伙，尚餘15伙未售，套現逾93億元。項目今日開放現樓單位，計劃短期內以招標形式售14伙特色戶和1伙標準戶，意向價將參與同區特色戶。

盈信（0015）旗下何文田巴芬道9號計劃以全幢形式放售，意向價為5.6億元。該項目提供6伙複式單位，實用面積1,559至1,600方呎，以及1伙三複式單位。以項目總樓面面積約28,722方呎計，意向呎價為19,497元。