放寬按揭後︰嘉湖至少6宗成交　業主賣轉租　凶宅同層也「瘋狂」

地產樓市
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特首林鄭月娥昨日﹙16日﹚於《施政報告》宣布，放寬首置客買1,000萬元以下樓價的按揭成數限制，二手市場立即有異動。市場消息指，有「上車樂園」之稱的嘉湖山莊，於《施政報告》宣讀後全日連環錄得逾6宗成交，成交額介乎540萬元至633萬元，若以最新可造9成按掲計，首期低見54萬元。

美聯布少明：嘉湖日內錄至少6宗成交

中原地產高級區域營業經理伍耀祖表示，嘉湖山莊樂湖居14座高層B室3房套，實用面積633方呎，昨日以633萬元沽出，買家如做九成按揭，首期63.3萬元。原業主於2008年1月斥170萬元買入上址，今次沽貨，賬賺463萬元。美聯物業行政總裁布少明補充指，據他了解，嘉湖山莊昨日已經錄得6至8宗二手成交個案。

另外， 也有代理直言，施政報告放寬按揭一出，凶宅同層也「瘋狂」。荃灣祈德尊新邨B座中層一個實用面積524方呎單位，昨日以自由市場價575萬元沽出。據悉，有關單位與凶宅同層，原業主放盤近一年半，開價600萬元，今次沽出，較2009年140萬元買入價，仍賬賺435萬元。

《施政報告》樓市措施一出，嘉湖交投即變活躍。﹙資料圖片﹚

將軍澳海天晉業主「賣轉租」

事實上，不少業主於施政報告宣佈放寬樓按後，相繼「封盤」，甚至由賣轉租。據美聯林志堅透露，將軍澳海天晉6B座中層F室，實用面積368方呎，屬1房間隔，SSD鬆綁後，業主放盤望套現離場，開價738萬元，惟6月起示威活動持續，進一步將叫價減到680萬元，但於施政報告宣佈後，決定寧願先收租一年，待樓市止跌回升再套現。單位最終以16,588元租出，呎租45元 。

政府於最新一份《施政報告》中，提出放寬按揭保險計劃，助用家以較低首期上車。首置人士9成按保計劃的樓價上限，由原來400萬元提升至800萬元，而8成按保計劃樓價上限，則由600萬元提升至1,000萬元。更吸引的是，如果首置人士未能符合「加3厘」的壓力測試，仍可申請承造最高8成或9成按揭貸款，只是保費會因應風險因素作額外調整。

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