馬來西亞「第二家園」計劃吸引港人置業　中原：未聞警察申請被拒

近期馬來西亞成為港人熱門的移民選擇，其「第二家園」計劃容許外國人以長達10年居留簽證居住當地。中原地產項目部（中國及海外物業）營業董事許大衛表示，由於申請該計劃的入場門檻低，不少人選擇於當地「移居不移民」，而馬來西亞核心地區樓盤供應短缺，預計今年樓價可錄3%至5%的升幅，吉隆坡於過去兩年租金回報達4至5厘，高於當地整體的2.5厘至3厘。

他指出，近期每月皆接獲約數十宗馬來西亞置業的查詢，年齡層約30至50歲，相信與不少人有意在當地退休有關，移民講座的參與人數亦增一倍。據中原2019年港人置業馬來西亞問卷調查，約58%受訪者認為馬來西亞房產適合投資，用作自用或養老退休分別佔34%及20%。

至於早前《Journesis》報道，現時香港警察申請馬來西亞「第二家園計劃」將一律不會獲批，主要由於警察現時形象不佳，許大衛表示僅從傳媒中了解消息，該行未曾接觸類似個案，詳情要待官方機構公布，現時客戶被拒申請計劃，主要由於有犯罪紀錄或患上傳染病等。

中原獲發展商Mayland委託，本周六、日（19日及20日）在港舉行馬來西亞樓花項目One Stonor展銷會，推售30個單位，包括一至三房戶，實用面積771至1,442方呎，售價300萬至510萬港元。