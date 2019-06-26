【移居馬來西亞】第二家園計劃持94萬可申請？　顧問：但有一限制

《逃犯條例》修訂引起百萬人上街遊行、金鐘佔領、二百萬人遊行等一系列事件發生，動盪不安的局勢令不少港人浮現出走的念頭。但港人熱門移民地點又門檻高，年輕的打工仔能力資金有限，有哪些地方的移民計劃是門檻較低、較容易達成的呢？ 灝鏘移民創辦人羅立光（Andrew）表示，馬來西亞設有「第二家園」計劃（Malaysia My Second Home programme），或許是一個可行之選。

馬來西亞離香港近，氣候溫和，政治穩定，物價指數比香港低出不少，移居門檻較英美澳加等低，會成為打工仔的考慮嗎？（Getty/VCG）

馬來西亞「第二家園」計劃

馬來西亞設有個「第二家園」計劃，俗犒MM2H（Malaysia My Second Home programme），容許外國人以長達10年居留簽證居住在馬來西亞，不過Andrew特別提醒有意申請人士一句：「這不是移民計劃！這計劃只是申請可長期居留的身份。」

申請資格

根據馬來西亞「第二家園」計劃官網，只要是馬來西亞的承認的國家的公民都可以申請。申請者能夠攜帶配偶、60歲以上的父母和21歲以下的未婚孩子一起前往馬來西亞居住。

此計劃列明申請人的財務需求，以證明自己擁有足夠維持生活的財政能力，而申請獲批後申請人又必須符合額外的財政條件。計劃會將申請人分成兩組，並以「50歲以上」及「50歲以下」作分界線，申請要求各有不同。為方便年輕的打工仔作參考，本文只輯錄50歲以下（即18至49歲）申請此計劃的的財務需求。

財務需求

申請時，申請人必須證明擁有至少500,000令吉（約94萬港元）的流動資產，及每月10,000令吉（約19,000港元）的海外收入（即在馬來西亞以外的收入）。申請獲批時，申請人必須開設300,000（約56萬港元）令吉的定期存款戶口；一年後，可提取150,000令吉（約28萬港元）作買房買車之用，及子女在當地的教育、醫療開支。由第二年至終止參與計劃為止，必與保存至少150,000令吉（約28萬港元）。

此外，申論人還必須提交體檢報告、為自己和家人購買當地認可的醫療保險及繳交保證金。

「第二家園」計劃申請須知（按圖了解）：

獲批後，申請人可在馬來西亞逗留10年，無限制出入境。配偶、年齡21歲以下的未婚孩子及60歲以上的父母可以一起居住。孩子可以享受當地的教育待遇，成人在投資、買房、買樓、做生意都會享有稅務優惠，而且簽證可無限期續簽。

但此計劃下，申請人無法受僱於當地僱主工作。（資料圖片/梁鵬威攝）

注意：申請者無法工作！

然而，Andrew提醒，申請「第二家園計劃」人士，是無法於當地受僱工作的。「這其實和泰國退休簽證一樣，只能住不能工作，而且移居者未必享有當地的國民福利。」

據「第二家園計劃」的官方網頁表示，如申請人有意投入職場，便得符合以下條件：

1. 50歲或以上的申請者，能申請每周20小時的兼職工作； 2. 擁有專業技能的人士，可向移民局申請特許工作證； 3. 未符合上述兩個條件人士，可以在當地藉開設公司工作。

灝鏘移民創辦人羅立光（Andrew）指，馬來西亞的第二家園計劃是希望申請人可藉在當地投資，從而獲得長期在當地生活的權利。（受訪者提供）

由此所見，此計劃會較適合有意退休人士或以創業/投資方式經營事業人士申請，仍有意在職場拼搏的打工仔，在申請前應考慮這方面的限制。

（資料來源：Malaysia My Second Home網站）

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