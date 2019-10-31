差估署9月樓價指數跌1.8%　租金指數結束六連升

受社會事件及中美貿易戰影響，樓價持續下跌，官方樓價指數連跌四個月。差餉物業估價署公布，本港9月私人住宅單位售價指數報380.5，按月下跌近1.8%，較8月的1.4%擴大，為今年最大單月跌幅。

9月以B類單位跌幅最為顯著，面積為430平方呎以下的A類單位，最新售價指數按月跌約1.6%，面積為431至752平方呎的B類單位，按月跌約2.3%。面積為753至1,075平方呎的C類單位，按月跌約1.7%。

不過，今年首9個月，該指數仍上升約5.9%，較去年同期約10.4%升幅，低約4.5個百分點。

租金方面，9月租金指數報197.9，按月跌1.1%，結束6個月連升。本年首9個月，該指數上升2.4%。

萊坊林浩文：料樓價至年底前會跌約3至4%

萊坊執行董事及估價及諮詢主管林浩文表示，以近日社會情況及市況計，估計未來2至3個月指數可能仍會向下調整，至年底前會向下調整約3至4%，初步估計明年樓價會跌約5%，惟大幅下跌的機會不大。

他補充，在政府的新政策下，估計600萬至1000萬的二手樓會「亢奮」3至4個月，料這類別成交將增兩至三成，又料發展商未來數月將主力推出千萬元以下的中小型單位，部分發展商亦會推出豪宅項目以測試市場反應。