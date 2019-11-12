物監局：料明年首季實施物管發牌　課程收費最貴不超過2萬

物業管理業監管局預計，將於今年底向立法會，提交有關《物業管理服務（發牌及其他有關事宜）規例》發牌制度的附屬法例，進行先訂立後審議的程序。條例通過後管理公司將會有3年過渡期； 針對「 紅褲子」出身的管理層，局方會提供額外3年的臨時牌照，即前後有約6年時間，去修讀局方認可的專業課程。

物業管理業監管局主席謝偉銓表示，在附屬法例實施後半年內推出指定課程，資深物業管理人可優先報讀，預計明年初公布有關課程安排。

他又指，目前有5所大專院校承辦課程，經理級修讀120小時的課程；主任則80小時；收費則分別不超過2萬元及1.2萬元，而政府的可持續進修基金，資助額已增至2萬元，可為報蒹課程的人士提供金錢上的援助。

物業管理業監管局預計，將於今年底向立法會，提交有關《物業管理服務（發牌及其他有關事宜）規例》發牌制度的附屬法例。（資料圖片）

他又指，監管局一直重視與業界的溝通,在過去半年與超過 30 個組織會面,並應專業學會及業界團體邀請,參與多場研討會及業界活動，向不同界別的持份者介紹發牌制度各項細節。

一旦物業管理公司違反牌照守則，他指將有發警告，甚至吊銷牌照等罰則；亦會設獨立委員會去調查相關指控，物業管理公司不滿的話，可再向民政事務局局長委任的上訴委員會內處理。不過一旦條例通過後，有人無牌從事相關業務將會被起訴，最高罰款50萬及監禁兩年。

提到最近有警方進入私人屋苑時，與保安及住戶引起紛爭，謝偉銓指出，在發牌制度實施後將發出指引，提醒物業管理公司及從業員注意相關情況，避免產生誤解。

謝偉銓指，發牌制度實施後將發出指引，提醒物業管理公司及從業員，注意警方進入私人屋苑的情況。（資料圖片）

另外，在物業管理人（第1級）牌照的建議持牌準則中，申請人必須為監管局認可的專業團體的會員。為配合發牌制度的推行，監管局現正根據成為「認可專業團體」的五項因素，包括：（一）專業範疇與香港物業管理業的相關性、（二）招收會員的準則、（三）專業操守的規管機制、（四）對會員持續專業發展的要求，以及（五）專業團體於業界的認受性來制定「認可專業團體」名單，有關名單預計於今年底公布。