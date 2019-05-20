物管局推發牌制    管理千五伙或以下 每年牌費至少7600元

物業管理業監管局表示， 正積極草擬《物業管理服務（發牌及其他有關事宜）規例》，期望最快可於立法會休會前提交立法會，進行先訂立後審議的程序。

物業管理業監管局主席謝偉銓表示，發牌目的是要提升監管，制定作業備考，令物業管理走向專業化及水平。條例規定，若管理多於一項業務範籌的管理公司，亦需找取公司牌。

至於管理1,500伙或以下的管理公司，除公司牌外，同時亦需擁有至少1名經理級及至少1名主任級持牌物業管理人；1,501至3,000伙或以下的，則須至少1名經理級及至少2名主任級持牌物業管理人；如此類推。若由業主自管，而且少於1,500個單位的業主組織，如業主立案法團就不需持有物業管理公司牌照。

物管局主席謝偉銓表示，牌照費最平只為7,600元，若攤分予至逾千個業主，每戶需額外支付的金額不多。（許世豪攝）

料不會有加管理費的憂慮

收費方面，建議公司牌一年收取6,000元牌照片；經理級牌照收費為1,200元；主任及為400元。謝偉銓認為，牌照費最平只為7,600元，若攤分予至逾千個業主，每戶需額外支付的金額不多， 認為不存在收費後需要加管理費的憂慮。

條例通過後管理公司將會有3年過渡期； 過渡期內不硬性規定物業管理公司及物業管理人領有牌照，惟過渡期後若無相關牌照，則會被起訴。

「 紅褲子」出身 有最多6年過渡期

謝偉銓指，初步要求領取經理牌牌照的人士，至少要有大學學歷，及至少3年相關經驗，才可取得牌照。針對「 紅褲子」出身的管理層，局方會提供額外3年的臨時牌照，即前後有約6年時間，去修讀局方認可的專業課程，目前希望， 政府持續進修基金可納入相關課程。

物管局主席謝偉銓（圖左）指，發牌制度下，將定明物業公司需要披露的帳目範圍及基本服務。（許世豪攝）

將制定牌照的作業備考

過去有業主投訴物業管理公司的帳目不清晰等問題，他指發牌制度下，將定明物業公司需要披露的帳目範圍及基本服務，「提供影印本，一張紙幾錢都有要求。」

一旦物業管理公司違反牌照守則，他指將分發警告信、停牌、甚至釘牌等罰則；亦會設獨立委員會去調查相關指控，物業管理公司不滿的話，可再向政府認可的上訴委員會內處理。