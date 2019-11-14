《施政報告》公布後半個月　二手住宅錄逾250宗成交創近5個月新高

《施政報告》提出為首置人士放寬按揭成數，據經絡及美聯物業報告指，措施對樓市立即起「亢奮」作用，新盤及二手交投皆迅速回升，樓價亦喘定，復見平穩，10月二手交投料創出近5個月的新高。

料10月二手交投創近5個月新高

根據美聯物業分行紀錄，以《施政報告》公佈前後為分界線，全港35大屋苑於10月下半月（16日至31日）共錄約252宗成交，較10上半月（1日至15日）錄得的71宗，大幅高出逾2.5倍；估計10月份，全港二手交投將達到3,500宗，創近5個月的新高。

雖然期後二手交投隨筍盤減少而放緩，惟11月首13日，35大屋苑仍錄得101宗成交，或難以追上10月下半月的高水平，但是已較10月上半月高出逾4成。

美聯指，新盤10月下半月共售出1,145伙，較上半月的約117伙高出近8.8倍。（資料圖片）

新盤半個月賣逾千伙

一手方面，受惠於市場氣氛大幅好轉，加上發展商訂價貼市二手，並提供眾多的置業優惠，故成交亦水漲船高。據美聯綜合「一手住宅物業銷售資訊網」資料計算，新盤10月下半月共售出1,145伙，較上半月的約117伙高出近8.8倍；情況更延續至11月初，11月首13日，新盤已售出1,085伙，較10月上半月高出近8.3倍。

社會不穩 11月二手交投或回落至約3,200宗

惟刺激作用短暫，美聯物業住宅部行政總裁布少明預期，隨著二手筍盤一掃而空，加上社會運動加劇影響樓市氣氛，料11月二手交投料將從高位稍為回落至約3,200宗的水平，一手則料錄約1,500伙成交，仍創出近5個月的新高。