啟德區地皮平均入標數目兩年減67%　仲量聯行：發展商在減低風險

西九高鐵站上蓋的商業地王，僅獲收三份標書，市場一片憂慮「流標」的情況下，地政總署公布，最終由新鴻基地產（0016），以422.32億元投得，每方呎樓面地價13,345元，成交價雖破官地紀錄，但與最初的市場估值近千億元，大跌近600億元。

區住宅地皮入標數大減近7成

至於其他住宅地，特別是啟德區住宅地皮，中標價亦有下調趨勢，以新九龍內地段6554號以15.95億港元售予由中海外（0688）、恒地（0012）、嘉華（0173）及九倉合組的財團為例，平均每方呎樓面地價較5個月前售出的相連地皮（新九龍內地段6553號）低27%。

除了中標價下挫，入標數亦反映發展商心態。仲量聯行報告指，政府今年推出招標的啟德區住宅地皮所吸引的平均入標數目跌至5.5份，該發展區2017年住宅地皮平均接獲16.3份標書，2018年平均入標數目為6.5，可見今年的標書數目，已較兩年前大減67%，數字反映發展商投地趨審慎。

仲量聯行指，啟德區住宅地皮的平均入標數目跌至5.5份。（資料圖片）

仲量聯行：發展商嘗試減低投資額及風險

仲量聯行資本市場部資深董事莫凱傑指，儘管其中一個原因是有更多發展商合組財團參與競投政府地皮，尤其大型地皮，但同時也反映發展商在樓市下行風險增加下，嘗試減低投資額及風險。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如，本港失業率再升至3.1%，屬經濟衰退的初期跡象；加上香港政治局勢未明朗持續影響市場氣氛，此情況下，發展商在短期至中期會繼續採取審慎策略投地，將導致地價下跌。