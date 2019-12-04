首11個月二手住宅註冊量　按年少約6.6%　嘉湖山莊交投居首

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，19年首11個月二手住宅註冊量錄38,635宗，較18年同期少約6.6%。值得留意，當中逾600萬至1,000萬元錄12,053宗，較18年同期僅低約0.3%，表現相對較佳；反之，逾1,000萬元物業及逾400萬至600萬元物業分別較去年同期少約7%及約6.3%，而400萬元或以下差距最大，按年少約16.8% （見表一）。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，隨著政府放寬按揭保險成數，刺激逾600萬至1,000萬元物業的二手交投增加。由此今年首11個月逾600萬至1,000萬元二手住宅註冊量與去年全年僅相差約3.8%，相信此類物業受惠於放寬按揭保險成數下，料今年逾600萬至1,000萬元二手住宅註冊宗數將可超過去年水平，表現優於大市。

至於屋苑表現方面，據資料顯示，今年首11個月二手住宅註冊量最多的10個屋苑中，居首的是嘉湖山莊，錄508宗，居次的沙田第一城錄356宗，美孚新邨以323宗位居第三位。此10個屋苑中，宗數按年表現升跌參半，當中按年跌幅最大的是愉景灣，今年首11個月錄290宗，按年下跌約22.3%，另新都城按年亦跌約10.4%；反觀，海怡半島升幅最大，按年約18.4%，至於映灣園按年亦增約7.2% （見表二）。