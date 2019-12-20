新地晉海特式戶　平台有「驚喜」　明哥拆解：一因素令玻璃見崩花

近年不少新盤都有提供連天台或平台的「特式戶」，供準買家選購，而售價往往都會較同層其他單位貴。不過買這類單位，除了要「付出更多」，有時更要「留意更多」！。

以將軍澳日出康城晉海一個低層連平台的單位為例，一向是質素保證的「新地樓」，平台卻有「意外驚喜」，資深驗樓師賴達明拆解箇中原因！

明哥早前與記者，一同驗收新地旗下將軍澳晉海一個低層連平台的「特式戶」。（李澤彤攝）

新地（0016）旗下新盤的交樓質素一向不俗，不少業主亦是因這個品牌而慕名入市！記者早前與資深驗樓師賴達明（明哥），驗收新地旗下將軍澳晉海一個實用面積458方呎的兩房，連181方呎低層連平台的「特式戶」。

181方呎的平台，其實由兩個較細的平台構成，一部分連接客廳，另一部分則連接主人房，令平台相對「唔見洗」，亦是單位需要執修的「重災區」！

玻璃現大量「崩花位」

明哥發現，大廳及主人房露天平台的玻璃圍欄缺少安裝飾面板，玻璃亦見大量「崩花位」，同時平台的地台排水口亦見沙泥淤塞。他又說，其他常見問題，如有數處「掃口」位未補、封邊膠破損，以及圍欄底石有崩，出現缺口等亦有在平台中發現。

平台執修位「逐格睇」

明哥解釋，出現以上問題，不是發展商「手工」退步，而是單位屬於低層，露天平台沒有任何遮蔽，當大廈工程完成後，建築工人拆棚時，大量沙石從高處墜下，刮花玻璃表面，因此他特別提醒這類單位的業主，收樓時要多加留意平台位置，「留意平台去唔去到水；圍欄玻璃崩花等，其實問題不大，但需要處理。」

仍給予88分高分

至於其他較突出的「出事位」，屬廚房洗衣機排水管漏水，以及廚房門未能完全自動關合密封，「呢個係消防條例規定，不過調較門鼓就可以。」其他常見問題，如大門門檻石有裂、廚房地台有一塊空心磚、掃口隙未補，廚房門頂油漆收水裂紋等亦有在單位內發現，但始終屬小問題，無礙明哥給予88分高分！

發展商就回覆指，已即時處理所提出的項目，有關執修工作經已完成，現正與業主跟進驗收。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執住驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。

若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com

我們會盡快與你聯絡。