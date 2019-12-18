經絡：六成持貨者明年置業部署為「按兵不動」　僅9%表示會換貨

樓價回落，有不少市民對明年樓市抱觀望。經絡按揭於網上訪問304位市民，當中有近四成人認為樓市會「平穏，保持5%上落的幅度」；約兩成人認為「下跌5%-10%」；認為「下跌10%-20%」的則有17.4%。

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，若只以「平穩」、「上升」及「下跌」作分類，認為明年香港樓價會下跌的受訪者共45.4%；認為平穩的則佔37.5%；認為上升的受訪者則只有17.1%，反映不少市民對明年樓市變化持有保守審慎的看法。

不足兩成人考慮再置業。（資料圖片）

調查亦以「持有物業」及「未持有物業」分類，在持有物業的受訪者中，近六成的來年置業部署為「靜觀其變，或先按兵不動」，其次是「考慮再置業」，佔19.7%，而表示「考慮換樓」佔9.4%，「考慮轉按或加按，準備現金於適當時間出擊」的人則只佔9%。

值得留意的是，在未持有物業的受訪者當中，有過半數人（53.7%）選擇未來一年「不會考慮使用新按保承造高成數按揭」，相信是因為新按保雖可減少首期置業，但是買家的供款與入息比率亦會因而提高，收入不足的人仍然十分困難或沒有能力去供款。

此外，本港的經濟轉趨不明朗，對未持有物業的受訪者來年的置業部署亦有所顧慮，接近半數人（47.8%）選擇「靜觀其變或先按兵不動」。