空置稅推及住宅供應增加　仲量聯行：明年中、小型單位樓價跌15%

受反修例所引發的示威衝突，以及中美貿易戰等因素影響，經濟前景轉差，住宅樓價開始回軟，有分析相信，明年中、小型住宅樓價跌最多15%；豪宅或跌20%。仲量聯行香港主席兼資本市場主管曾煥平指，今年上半年樓市開局不錯，樓價持續反彈，惟下半年市場氣氛轉弱，樓價升幅收窄，他估計全年樓價升幅將無升跌。

供應增加 住宅價格或跌最多15%

不過在空置稅推出及住宅供應增加下，他估計，雖然本港息口「有排都唔會升」，加上政府放寬按揭保險，有助活化二手市場，發展商亦會起少一點納米樓，但相關好消息難以抵銷發展商為求去貨，新盤定價所承受更大壓力，預料明年中、小型住宅樓價將下跌10%至15%。

曾煥平亦估計，由於發展商不看好樓市前景，預料政府所推出住宅地，地價亦會回調得好快。

仲量聯行香港主席兼資本市場主管曾煥平認為，政府放寬按揭保險，有助活化二手市場。（資料圖片）

內地需求減 明年豪宅價格或跌20%

至於豪宅市場於過去5至10年主要受內地資金主導，惟受中國當局嚴格控制資金外流及貿易戰，內地買家趨淡，豪宅樓價自今年7月以來下跌4.7%。

他指出，若果失業率持續上升，將影響樓市，估計明年市場氣氛將繼續繫於社會局勢，經濟放緩將削弱住屋需求，尤其是依賴內地買家需求的豪宅市場，因此估計明年豪宅價格將跌20%。