按息上升轉按誘因減　經絡曹德明：明年宗數或按年跌一半

今年下半年樓市吹逆風，經絡按揭指，第四季樓市交投淡靜，加上聖誕及農曆新年為傳統淡季，曹德明表示，由於按市比樓市滯後，相信按揭市場復甦需時，預料明年現樓按揭宗數將按年錄得負增長。

高級副總裁曹德明指，今年首11月現樓按揭宗數為97,254宗，料全年現樓按揭宗數將錄得約107,000宗，與去年相約。但由於明年樓市不明朗及轉按宗數將大幅減少，明年全年現樓按揭宗數或按年下跌15%至9萬宗左右水平。

轉按誘因減 明年宗數或跌五成

隨着銀行對按揭優惠逐步收緊，加上現時實際按息比兩年前的約2.15厘已增加約35點子，轉按誘因大減，他預料來年轉按宗數將按年大跌50%，全年轉按宗數約為2萬宗，重返2015年前水平。

曹德明料明年全年轉按宗數約為2萬宗，按年大跌50%。（資料圖片）

提到樓市下行，未來負資產宗數會否持續上升。他指，由於發展商投地成本高，相信樓價不會大幅下跌，加上本港處於低息環境，情況與1997年的「金融風暴」及2003年「沙士」不同，樓價未必與過去般大跌兩、三成。

至於早前出現的負資產個案，均以銀行員工按揭為主，相信下一批負資產，將是政府按寬按保樓價上限後，立即入市的買家。曹德明又稱，長遠政府可以考慮放寬按保樓價上限至2,000萬元，並逐步放寬2,000萬以下單位的按揭成數，但認為，應待樓市回復穩定才推出。