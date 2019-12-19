示威活動持續　萊坊：企業接受並適應香港現實環境　無撤離跡象

反修例示威活動已經持續多月，市場擔心社會事件或影響香港國際金融中心的地位，令外資撤離。不過萊坊報告指，雖然甲級寫字樓市場持續受到社會動盪，及市場前景不明朗影響，但很多企業正在接受並適應香港的現況，亦沒有出現企業撤離本港市場的跡象。

萊坊最新發佈的《香港每月物業市場報告》指，香港甲級寫字樓市場繼續受社會活動和不明朗的市場環境影響。今年首11個月，香港區整體租金下跌10.6%。企業對市場前景仍持謹慎態度，許多租戶都非常重視節省成本，不過很多企業正在接受香港的現況，並適應市場環境。相信明年甲級寫字樓租金不太可能會大幅下跌，預計整體寫字樓租金跌幅為6至8%。

萊坊指，政府放寬了首置買家的按揭限制，刺激本港的住宅市場。（資料圖片）

另外，政府放寬首置買家按揭限制，刺激香港住宅市場。據土地註冊處資料，11月住宅成交量按月急升43.9%，達至5,756伙，萊坊預計樓價在600萬至800萬元之間的物業的需求將成為市場主要需求動力，未來3至4個月成交量將上升2至3成。

展望未來，在經濟衰退和社會不穩定的背景下，預計2020年一般住宅樓價下跌5至10%，而豪宅樓價將出現小幅度回調。

明年核心街舖店租金或至少下跌15%

萊坊表示，在困難的營商環境下，零售商普遍對聖誕節和農曆新年的銷售持悲觀態度。很多商戶正要求業主提供租金減免。由於零售業面臨前景嚴峻，預料2020年核心街舖店租金將最少下跌15%。